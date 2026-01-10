Este es el jurado del Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2026
Manuel Guimerá de la Peña preside el equipo que calificará a los 124 grupos a partir de este domingo
Este 11 de enero comienza el reto de enjuiciar y puntuar a 124 las agrupaciones de adultos que concurren desde hoy al Concurso del Falla 2026. El jurado que acometerá este desempeño está presidido por Manuel Guimerá de la Peña, profesor jubilado de guitarra clásica, docente en los Conservatorios de Almería, Jerez y Cádiz, donde se jubiló hace un año y medio. En estos dos últimos centros de la provincia gaditana, ejerció también como director. En el jurado tiene experiencia como vocal de la modalidad de coros en 1994. En el ámbito carnavalesco ha estado ligado a la modalidad de coros, en la que empezó a salir en 1978 en ‘Los camaleones’. Se ha significado por ser un gran autor de músicas de tangos. Se despidió en 2017 con ‘Los grasiosos’. Este es su equipo de trabajo:
Jurado del COAC 2025
- Esther Coto Rozano es la secretaria. Abogada. Fue jurado del concurso de estribillos organizado por el Ayuntamiento en el Carnaval 2011. Gran aficionada al Carnaval desde siempre y seguidora de las agrupaciones ilegales.
- Juan Antonio León Madrid es el asistente de palco. Jubilado tras haber sido funcionario. Ha sido componente de coros y chirigotas concursando 23 años. Fue vocal del jurado (juveniles) en 2007.
- María Trinidad Ramos Montero (vocal de chirigotas y cuartetos). Funcionaria de la Delegación de Educación, actualmente jubilada. Con formación musical en música moderna y jazz además de formación en saxofón y canto, ha participado en multitud de agrupaciones ilegales.
- María del Rosario Moreno Pedrejón (vocal de chirigotas y cuartetos). Graduada en la Escuela de Artes aplicadas y oficios de Cádiz. Tiene 25 años de experiencia en la realización de trabajos artesanales de confección para agrupaciones carnavalescas, teniendo además en su haber cinco Agujas de Oro.
- Aída Rodríguez Agrasso (vocal de chirigotas y cuartetos). Periodista de profesión, es escritora y ha sido galardonada con más de 30 premios literarios. Gran aficionada al Carnaval, ha sido integrante y autora de agrupaciones callejeras.
- Christian González Ruiz (vocal de chirigotas y cuartetos). Licenciado en música, es actualmente profesor de guitarra. Ha sido componte de agrupaciones, asumiendo en algunas de ellas la dirección musical y la afinación.
- Juan Antonio Bocuñano Llamas (vocal de chirigotas y cuartetos). Diplomado en Navegación Marítima, trabaja actualmente en Airbus. Ha sido autor, director y componente de distintas agrupaciones y ha participado en 17 ocasiones en el COAC, así como en agrupaciones ilegales.
- María Delgado Díaz (vocal suplente de chirigotas y cuartetos). Maestra especialista en educación musical, licenciada en Historia y Ciencia de la Música y participante de escolanías y corales. Gran aficionada al Carnaval, ha formado parte de chirigotas ilegales.
- Jacobo Lucena Borrel (vocal de coros y comparsas). Montador aeronáutico en Airbus. Además de gran aficionado, ha sido componente de coros y chirigotas durante 17 años.
- José María Barranco Cabrera (vocal de coros y comparsas). Trabaja como responsable de limpieza en la empresa Moyseafood. Desde 1992 hasta 2025 ha sido componente, además de autor de letra y música cuartetos, chirigotas, comparsas y coros.
- Luisa Fernanda López Esteve (vocal de coros y comparsas). Graduada en arte por la Escuela de Artes y Oficios de Cádiz en la especialidad de corte y confección, decoración y patronaje industrial, ha trabajado como profesora titular de estilismo de indumentaria y moda y ha realizado trabajos artesanales de confección para agrupaciones carnavalescas durante 25 años, teniendo en su haber cinco Agujas de Oro. Actualmente está jubilada.
- María del Carmen Cabrera Bernal (vocal de coros y comparsas). Diplomada en Trabajo Social. Ha sido componente de coros desde 2014 a 2018, participando igualmente en chirigotas ilegales.
- Juan Jiménez Almaraz (vocal de coros y comparsas). Profesor de música en el Conservatorio Manuel de Falla de Cádiz desde 2010. Ha sido componente de coros, colaborando en la composición de la música de distintas comparsas y chirigotas.
- Francisco Peña Chacón (vocal suplente de coros y comparsas). Empleado de la Junta de Andalucía desde hace 17 años, es diplomado en Relaciones Laborales. También es socio gerente en empresas dedicada a los shows musicales y prestación de servicios de animación. Ha sido componente de comparsas y coros participantes en el COAC, además de ser miembro de chirigotas ilegales.
