Este es el jurado del Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2026

Este 11 de enero comienza el reto de enjuiciar y puntuar a 124 las agrupaciones de adultos que concurren desde hoy al Concurso del Falla 2026. El jurado que acometerá este desempeño está presidido por Manuel Guimerá de la Peña, profesor jubilado de guitarra clásica, docente en los Conservatorios de Almería, Jerez y Cádiz, donde se jubiló hace un año y medio. En estos dos últimos centros de la provincia gaditana, ejerció también como director. En el jurado tiene experiencia como vocal de la modalidad de coros en 1994. En el ámbito carnavalesco ha estado ligado a la modalidad de coros, en la que empezó a salir en 1978 en ‘Los camaleones’. Se ha significado por ser un gran autor de músicas de tangos. Se despidió en 2017 con ‘Los grasiosos’. Este es su equipo de trabajo:

Jurado del COAC 2025