Joselito y Piulestán, juntos en el cuarteto y juntos en su primera chirigota en el COAC 2026

Lo que ha unido el cuarteto que no lo separe la chirigota. Es lo que habrán pensado Ángel Piulestán y Joselito, que han salido en su primera chirigota como autor, el primero, y como componente el segundo, tras ser parte fundamental del cuarteto de Javi Aguilera durante años. Ambos se han unido a la chirigota de Toté, 'Los mohigangas', que también coincidió con ellos en algunos cuartetos de este grupo y todos están encantados con la experiencia.

"Mis inicios fueron chirigoteros pero como componente. Como autor siempre he hecho cuartetos y no tiene nada que ver. Es humor pero totalmente distinto, tienes que hacer un pasodoble, un popurrí,... Pero estoy encantado con la experiencia y si sigue este buen rollo pues se seguirá sacando otra si se puede", decía Ángel Piulestán, que sigue escribiendo desde Segovia donde trabaja desde hace año.

"Aprovecho para desearle toda la suerte del mundo a Javi Aguilera y Carlos Meni -que forman ahora dúo humorístico y llevan su espectáculo por toda España-. Como amigo que ojalá nunca tenga tiempo para volver al Falla, aunque estoy deseando que lo hagan", añadía Piulestán.

Para Joselito, el chamán de estos mahoríes, estaba siendo también una experiencia "muy bonita", "Es mi primera chirigota me dijeron que su me subía al barco con Piulestán , también con Toté, y cómo lo iba a dejar solo", bromeaba el ahora chirigotero tras sus participaciones duranteo año en el cuareto de Aguilera.

Así que para todos ha sido un día especial, también para Toté que ha vuelto a la modalidad tras la experencia con la comparsa. Hoy coincidía con el cumpleaños de su padre, Juan Fernández Elena 'El Tojo', que recibirá a título póstumo el Antifaz de Oro 2026 y recordado comparsista