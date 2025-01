Juanma Bocuñano ('Los malfo-llados'): "El disfraz de 'Palomar' me lo compré ayer"

Juanma Bocuñano no es solo el autor, sino uno de los grandes atractivos de la chirigota 'Los malfo-llados'. Su aparición en escena, tan surrealista como divertida, ha sido muy aplaudida por el público del teatro, que veía cómo en medio de la actuación de estos fuckin influencers adinerados, Bocu ha aparecido vestido de "Palomar", una mezcla entre paloma y David Palomar, "al que quiero mucho y al que vi ayer y se me olvidó comentárselo, por cierto, ahora le escribiré", ha caído sobre la marcha.

Un disfraz improvisado "que me compré ayer mismo y el gorro me queda chico, no me entraba", ha explicado entre risas de esta colaboración "muy ensayada", dice en clave de humor. "Este año no iba a hacer nada,pero ellos son mis amigos y algo tenía que hacer y al final me he inventado esto, he metido algo de actualidad, un par de cositas, que siempre gustan. Ellos saben que yo le meto una palabra de introducción, nudo y desenlace y cuando digo esa palabra es el final", descifra.

Sobre la actuación de la chirigota afirma que aunque al principio no ha conectado con el público, "a medida que ha avanzado la actuación sí que lo ha hecho, siempre les digo que dejen los prejuicios y' finalmente' pues sí que ha gustado, el Falla ya ha entrado".

Un año en el que, además, sale con Kike Remolino en su regreso a la chirigota 'Los butaneros', aunque por motivos laborales no puede ensayar todo lo que quisiera, así que "estoy muy cansado". Si bien, queda Juanma Bocuñano para rato. A ver con qué otras actuaciones estelares nos soprende este COAC.