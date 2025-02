Juan Manuel Braza 'Sheriff': “Ha costado un poquito este año pero estamos muy contentos con la chirigota”

A Juan Manuel Braza Benítez ‘Sheriff’ le ha tocado esperar casi todas las largas preliminares para poder estrenar ‘Los sherijuegos’. Tras ser pregonero en 2024 y conseguir un segundo premio con ‘El grinch de Cai’, comienza otro Carnaval para uno de los carnavaleros más queridos.

Pregunta.–¿Fue el de 2024 el mejor Carnaval de su vida?

Respuesta.–Posiblemente sí que lo fuera. Porque tanto la experiencia, como el pregón, que salió muy bien, y la chirigota dejó un año en el que se unió todo. Sí, sin duda lo fue.

P.–¿Le ha pedido consejo ya el nuevo pregonero?

R.–Bueno sí, lo hemos hablado. Yo ya tenía relación con él y cuando supo que era pregonero me llamó, normal. De hecho el día que se lo dijeron estaba yo en el Falla con mi mujer en su concierto.

P.–Este año vuelve a coger la autoría completa de la chirigota ¿ha costado más?

R.–Ha costado un poquito la verdad. Con la marcha en octubre de dos autores –Rober Gómez y Juan ‘Blanco’–, que yo ya me había acomodado a estar un poco más suelto, el tener que hacer solo la chirigota pues fue un cambio. Y no es por llorar, pero para colmo mi madre ha tenido problemas de salud y Sibón nos dio sustito en Navidad. Pero bueno, parece que cuando más problemas hay, más ganas se pone, más piña se hace y estamos contentos con lo que se ha sacado. Los días que he estado en casa mi madre tenía más tiempo para escribir y el grupo ha colaborado dando ideas y hemos empujado un poco todos.

P.–¿Qué nos puede adelantar de ‘Los sherijuegos’ sin hacer mucho ‘spoiler’?

R.–Tampoco creo que sea un secreto, que la gente sabe que no vamos a ir cantando rap, jaja. Nos hemos basado en los Cantajuegos y lo hemos gaditanizado, un poco como hicimos con el grinch.

P.– ‘El grinch de Cai’ gustó mucho a los niños, ¿se acerca de nuevo al público infantil?

R.–A mí me costó mucho al principio ese personaje, porque yo siempre me estoy riendo, pero este me ha cogido bien. Y no será una chirigota ñoña, digamos. En verdad el mensaje va más a los padres que a los niños y ha dado mucho juego.

P.–¿Le asusta ver tantos nombres de compañeros juntos este año en la competición?

R.–No, al contrario, me da alegría, mucha alegría. Como digo, la Champions hay que ganarla con los mejores. Y con esto gana el aficionado y ganamos nosotros.

P.–Lo que sí supongo estará sufriendo en sus propias carnes lo larga que son las preliminares. ¿Mucho más nervioso viendo pasar a todo el mundo?

R.–La verdad es que si me hubiese tocado al principio también lo hubiese pasado canutas, porque el popurrí lo hemos cerrado hace poco. Aunque lo hubiéramos sacado. Pero esto de cantar tan tarde te quema muchas letras, se ha cantado a casi todo. Y te ves como aislado, porque ya la gente tiene incluso su quinielas y tú todavía ni has cantado.

P.–¿Cree que hay que darle un cambio a esta primera fase?

R.–Sí, ¿por qué no? Es que hay una preselección enorme y habría que hacerla en condiciones y empezar lo que es el concurso con agrupaciones de calidad. Incluso lo pondría en otra fecha. La preselección no debería ser el concurso. No todo el mundo juega la Copa del Rey desde el principio. Estamos en riesgo de que nos pase lo que nos ha pasado.

P.–Lo que ha pasado con la supuesta agrupación negacionista, ¿no? ¿Qué le parece?

R.–Lo que está claro es que cualquiera no puede subirse ahí, por un respeto al público, que es soberano, es el que paga. Y además con la categoría que tiene un concurso de la dimensión de nuestra fiesta. Corremos el riesgo de que la gente tome el trampolín que es el Falla mediáticamente, que es enorme, para aprovecharse. Por eso, lo primero empezaría por poder echar telón tanto a una agrupación que no tiene calidad como la que viene con unos cánones que no son los que tiene que tener una agrupación. Es que mañana se sube cualquiera y hace cualquier locura y no se le baja el telón.

P.– Y a punto de empezar por fin, ¿qué espera de este Carnaval?

R.–La nuestra es una chirigota que disfruta mucho porque cantamos, guste o no en el teatro, y estamos en todos lados, en la semana de Carnaval en los tablaos, en la calle,... Pero es verdad que si tu vas con una chirigota bien posicionada, con un primero o un segundo, disfrutas más todavía. Aunque también es una cruz al contrario, ir con un premio que no has merecido. Lo que te quiero decir es que lo que espero es que se sea justo con nosotros y ya está. Esta chirigota, después de tanto tiempo, con que se sea justo con lo que llevamos nosotros estamos más que contentos.

P.–Con su trayectoria, le queda poco que probar en esto, ¿qué le ilusiona más de seguir cada año?

R.–Primeros premios, pregonero, antifaz de oro, el Baluarte, el del la Peña la Estrella,... y hasta cartero real. Pero si te digo la verdad, te metes en el local de ensayo y eres el mismo de siempre y llegan esos benditos nervios, tan bonitos, y ver cómo se va montando todo, que vaya tu familia a escucharte, tus amigos,... Siempre hay un aliciente nuevo y la chirigota, que ha incorporado además a varios jóvenes, va con muchísimas ganas.