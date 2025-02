José Luis García Cossío: "Es una crítica que hacemos desde dentro, con un personaje que hemos creado de la nada"

José Luis García Cossío Selu ha salido contento de este primer pase de preliminar transformado en uno de sus nuevos personajes, esos en los que se transforma exprimiendo hasta la última gota. Convertido en la Juani Wainjaus, la propietaria de un piso turístico de Cádiz más bien ilegal, Selu ha salido con la sensación de que el personaje ha caído de pie, "la gente tiene que ver cómo es ella, una piratilla de Cádiz que se busca la vida porque no tiene otro remedio para comer, según ella, un personaje que hemos creado de la nada, pues no sé si los habrá asi, imagino que sí también, pero es la película que nos gusta hacer cada año".

Y es que, tal y como expresa el conocidísimo autor de chirigota, de estilo inconfundible, "nos gusta meternos en el personaje, hacer como una película, rodeado de miles de detalles, aunque de primeras sea difícil asimilarlo, pero ya se irán cogiendo las cositas poco a poco".

Un sello que también conlleva imprimir la crítica social desde la inteligencia y el humor, como ha sido el pasodoble al comportamiento de los gobernantes en Valencia con la pésima gestión de la dana, uno de los temas más cantados en este concurso, y que Selu trata desde su particular prisma, "estamos hablando de Rayo (el perro) y terminamos haciendo una pequeña ironía, pues donde más duelen las cosas no es desde crítica directa y la gente no esperaba ese giro".

Y fundamentalmente hace crítica de la turistificación, pero desde dentro, "me pasó igual el año de los banqueros, cuando la crisis del Lehman Brothers lo que hice fue destruirlo desde dentro, y esto es también una crítica desde dentro, a la explotación de pisos turísticos, pero desde el punto de vista de dentro".

Una Juani que tiene mucho que dar, avanza, que se seguirá confesando y desnudando sus particularidades ante un público siempre expectante de cada detalle del personaje que en esta ocasión nos trae la chirigota 'Apartamentos turísticos Juani Wainjaus'.