José Guerrero: "Vuelve el mismo Yuyu que se fue"

Cádiz/Es uno de los baluartes de la chirigota, es un estilo en sí mismo, es uno de los hombres que hicieron evolucionar la modalidad. Y está de vuelta en las tablas del Falla tras más de 14 años de ausencia. Es Yuyu, José Guerrero Yuyu. Licencia para crear.

Pregunta.-Entre varios de los argumentos que le animaron a regresar al Concurso, dijo usted que uno importante fue que su mujer, a la que conoció toda vez que usted ya no participaba, lo había animado y que le hacía especial ilusión, ¿se ha arrepentido ya o todavía no?

Respuesta.-No, no, pero sí se ha dado cuenta de lo duro que es. Pero no se ha arrepentido. Sabíamos que iba a ser complicado para las dos partes. Ella tiene muchísimo trabajo ella en casa, porque como yo he estado con los ensayos, en ella ha recaído la parte fundamental del cuidado de los niños en todo este tiempo, y eso es una carga tremenda.

P.-¿Y usted? ¿Ha dicho en estos meses alguna vez, para qué me meto en 'ná'?

R.-Nada, nada, tampoco De momento todo bien. Como te digo, sabíamos que iba a ser complicado, que iba a ser difícil de compaginar los ensayos con la vida familiar y el trabajo pero, al final, se ha conseguido. Eso era lo importante y lo que me preocupaba. Lo demás, todo rodado.

P.-Eso me produce curiosidad, ¿cómo se han montado los ensayos entre Sevilla y Cádiz?

R.-Pues mira, una de las condiciones que yo le puse a la gente para sacar la chirigota es que teníamos que ensayar la mitad de los días en Cádiz y la mitad en Sevilla, no por nada, sino porque yo vivo en Sevilla y me era inviable ir todos los días a Cádiz. Entonces, los cuatro de la chirigota que vivimos en Sevilla hemos estamos viniendo a Cádiz dos o tres días y dos o tres días se han venido el resto para Sevilla, dependiendo de la semana. Porque, fíjate, yo, por ejemplo, para los ensayos en Cádiz salía de Sevilla a las seite de la tarde y me volvía a la una de la mañana, eso es inviable mantenerlo los cinco días de la semana, vamos, ni por mí, por la gente mía de Cádiz tener también que mantener ese ritmo con los ensayos aquí. Aún así, se ha hecho un esfuerzo y ha sido duro. Hay días en que no se para, yo salgo del trabajo a las cinco, a las cinco media llego a mi casa y a las siete me estoy yendo para Cádiz. Es una paliza. Vamos, que es un milagro que esta chirigota salga. Hay muchas ganas, pero ha sido tremendamente complicado.

P.-Otra de las razones que esgrimió fue la de su gente, volver a estar con la gente con la que había salido. ¿Se le han quedado muchos amigos en el tintero?

R.-Sí, se me han quedado gente, se me ha quedado mucha gente. Yo, de hecho, en la primera reunión que hice llamé a 19 personas y, de ellas, pues se cayeron siete por motivos de trabajo, por temas familiares y también por circunstancias personales. Hay gente que, al estar ahora tener que estar dadas de alta las agrupaciones y eso, pues por un problema con la jubilación pues no han podido sumarse, me ha dado pena, pero qué le vamo a hacer. Así que tuve que buscar a gente nueva, vamos que sólamente son Raúl, el guitarra; David, el bombo; y Fede Quintero, de aquí de Sevilla. Los demás son gente que han salido conmigo en agrupaciones.

P.-Ha dicho usted que en estos más de 14 años ni pensó en tipo, ni tenía letras guardadas en un cajón, ni nada. ¿De dónde sale y cómo 'Los James Bond que da gloria verlos'?

R.-Al tipo le di muchas vueltas, porque después de 14 años no se podía volver con cualquier cosa. Y sí que tenía otras ideas, pero fui descartando cosas. De hecho, tenía al principio una como muy clara, pero ya había salido así que, al final, aposté por una puesta en escena que fuera de algo más clásico, más elegante y, como el tipo de James Bond tampoco se ha dado mucho en el Concurso, pues me dije, vamos a sacarlo y, oye, estamos contentos con el resultado.

P.-Va de lo que dice, entonces. No se ha marcado un Shyamalan, ni ningún otro tipo de vuelta de tuerca.

R.-No no, efectivamente, es lo que se espera y, además, quería fuera así, totalmente aposta. Si hubiera querido juguetear un poco le hubiera puesto Sólo para tus ojos, La espía que me amó, Licencia para matar... Podría haber jugado a la ambigüedad pero lo que yo quería era pisar el tipo, que a nadie se le ocurriera ir también de James Bond.

P.-Y qué cree que pensaría Ian Fleming de lo que traen o él sería como más de comparsa?

R.-Pues yo fíjate que creo que sería de chirigota y me parece que le gustaría lo que traemos, yo creo que le gustaría nuestro estilo...

P.-¿Porque ese no se negocia? ¿Chirigota del Yuyu de siempre?

R.-Pues mira, no es porque lo diga yo, sino te digo lo que ha dicho la gente que ha venido a vernos ya, esta chirigota no parece que haya parado durante 14 años en lo que a humor se refiere. Vuelve el mismo Yuyu que se fue. Exactamente igual, en concepción y estilo, la chirigota es exactamente la misma. Humor surrealista, humor de principio a fin, ni un pasodoble serio... La chirigota del Yuy de toda la vida. Ya otra cosa es que guste más o guste menos, pero la gente que la ha escuchado nos ha dicho, "parece que no habéis parado, esto podría haber salido perfectamente el año después de 'Los emires por donde lo mires'.

P.-Con esa receta se ha llevado el cariño del público pero, tras veintitantos años de Carnaval, sólo dos primeros premios. ¿Cómo se come eso?

R.-Pues algunas veces con cierto amargor. Es verdad que el cariño del público lo tenemos, pero yo creo que el reconocimiento oficial, no tanto porque algunos de los segundos premios, te diría que, al menos dos o tres de ellos, podrían haber sido perfectamente primeros. Pero esto es un concurso y el jurado es el que manda y nosotros lo que venimos es a eso, a participar. Yo este año con la vuelta, por encima de todo, por encima de los premios, lo que quería es es sacar una chirigota que le gustara a la gente. Que luego llegan los premios, pues perfecto. Pero, ojo, que eso no quiere decir que yo venga al Concurso de paseo, que yo vengo a intentar ganarlo, pero yo lo que quiero es sacar una chirigota que le guste a la gente, lo demás, vendrá solo.

P.-Una chirigota con su firma, de todas formas, tampoco podría venir de paseo. Demasiados ojos, demasiado escrutinio sobre usted. ¿Cómo lleva eso?

R.-La presión y el listón están por las nubes, soy consciente. Por lo que sé, el teatro va a estar hasta arriba de gente pendiente de lo que llevemos nosotros, porque después de 14 años pues es normal que sea una vuelta muy esperada. La presión es máxima, no te voy a engañar, sé que van a estar mirándonos con lupa, pero también sé hasta dónde llego y hasta qué parte ya no depende de mí. Yo intentaré hacerlo lo mejor que pueda y también creo que la chirigota está muy bien, pero lo que da por ver es cómo cae en el Falla porque hay chirigotas que han triunfado en los ensayos y luego han llegado al teatro y se la han pegado, y viceversa. Ya a partir del domingo, hablamos.

José Guerrero 'Yuyu' (a la derecha) ya se metió en la piel de James Bond durante la final del año 2003, año sabático de su primer descanso del Concurso. En la imagen con Eduardo Bablé y Fernando Pérez. / J. B.

P.-¿Está bien la modalidad este año?

R.-Está fuerte, hay buenas chirigotas pero también es verdad lo que decías antes, la presión de la exigencia, que no es sólo para mí, sino para todo el mundo. Hay otras chirigotas a las que también se le pone una exigencia muy alta y algunas han cumplido a juicio del público, y otras no. Esto es lo de siempre. Hay gente que esperaba más de uno, gente que esperaba más de otro, y gente de la que no se esperaba nada y han sorprendido más. Pero lo que no hay que olvidar es que a los autores no se les puede valorar por lo que han hecho otros años, sino que hay que valorarlos por lo que traen este año. A mí, y a todos.

P.-Compite, aunque tampoco es novedad, con compañeros con los que sacó agrupaciones en diferentes momentos, gente a la que conoce bien, ¿es mejor, es peor?

R.-Efectivamente y nos llevamos bien, lo que pasa es que es distinto cuando sales a cuando no sales. Yo he estado 14 años fuera de esto y a mí me daba igual quién ganara quién pegara, pero cuando tú estás concursando, si sale un chirigota que pega, pues dices me cago en la leche... Cuando estás dentro tienes ese venenillo que te hace disfrutar menos del Concurso. Y no es que no valores lo que hacen los compañeros, yo valoro si un compañero saca una chirigota buena, pero te da un poquito de coraje en plan, ¿por qué no hemos podido pegar nosotros? Los aprecio, pero ahora hay que luchar contra ellos.

P.-Aparte de reencuentro con compañeros, ¿no tiene la sensación de que vuelve a un Concurso siempre aquejado de los mismos problemas?

R.-Sí, puede ser, al final siempre hay ciertos problemas, pero también se han ido haciendo avances en las bases. Aunque muy lentamente, el Concurso se va moldeando todos los años en función, también, de las cosas que ocurran. Yo no sé si lo que ha hecho la chirigota de Puerto Real tendrá incidencia en el futuro, nosotros hicimos cosas con 'Los salmolontropos verdes' y con 'Piconeros galácticos' que modificaron algo las bases del COAC. O no sé si con lo de la chirigota negacionista pues también se modifica algo.

P.–Le escuché en su canal con respecto a este tema que se podía arreglar con una preselección

R.–Yo pondría preselección pero, es verdad que aparte de por la calidad, la pondría por la cantidad, porque el Concurso se nos ha ido de las manos. Un Concurso,e n mi opinión, no puede durar 40 días. Es una barbaridad. Yo no me imagino un Rolland Garros o un Mundial de Fútbol de dos meses, porque aburren. Yo creo que esto hay que meterle mano y dejar un Concurso que, como mucho, dure 28 o 30 días . El otro día me decía Manolo Casal que cuando empezó en los 90 a retransmitir el Concurso, duraba de 11 a 14 días. Vamos por 40 y a este ritmo de crecimiento, en diez años nos ponemos en un concurso de 60 días. Todo esto es una barbaridad, pero para resolverlo hay que ser valientes y todos los que se benefician del Concurso: Ayuntamiento, que vende entradas; las televisiones, las radios y los periódicos, en los que estamos nosotros; la hostelería de alrededor... todos, apostar por ahí porque esto es muy largo. Si nos quedamos solamente en el beneficio que nos genera, nos va a ir mal.

P.-Por lo que le he escuchado, lo que le gusta a usted es la fórmula de una preselección muy ligerita, quitando piezas y añadidos

R.-Sí, sí, sí. Que venga todo el mundo y que sea una preselección con un forillo negro, sin accesorios, ni atrezzos, ni montaje y tú llegas y cantas su presentación y dos pasodobles, dos cuplés o dos tangos, según modalidad, con lo que en una hora te despachas a cuatro agrupaciones perfectamente, con lo que en una función de cuatro horas, como las de ahora mismo pues entran 16 grupos, así en vez de preliminares de 22 días tienes de 10. Y te aseguro que con ese repertorio le ves la calidad a una agrupación y, por otro lado, habrá gente que diga, yo no me voy a encargar un forillo y un atrezzo para que luego me digan que no voy al Falla. Pues ya ese es su problema si no está seguro de la calidad de su agrupación.

P.–De todo lo que supone su vuelta, ¿hay algo que le dé especialmente miedo?

R.–Nada, yo ya estoy curado de espanto de todo. Ya sé cómo funciona todo, incluso las redes sociales, que es a lo mejor lo que es diferente de cuando yo concursaba. Y de eso hay que abstraerse porque estoy seguro que aunque yo presentara una mezcla entre ‘Los borrachos’ y ‘Tampax Goyescas’ alguien me criticaría en redes sino por el tipo, por la temática, por el tipo de humor o por la forma de cantar. Seguro, vamos. En cierto modo, hasta me vino muy bien lo de la polémica del cartel de la agrupación, cuando se nos acusó de machistas. Algo totalmente ridículo, de verdad. Acusen ustedes a la industria de Hollywood de machistas, pero no a mí por parodiar un cartel de las películas clásicas. Pero bueno no entré mucho al trapo porque una cosa que he aprendido de las redes sociales, si entras al trapo es echar gasolina al fuego, si pasas, se apaga en dos días.

P.–¿Echaba de menos todo esto?

R.–Sinceramente, no. Durante estos 14 años lo que he echado de menos es volver a estar con la gente de mi chirigota. El ir con ellos a ensayar, la cerveza de después, ese rato juntos, pero el vivir el Concurso, la presión, porque este año ha sido también muy complicado el parto de la chirigota, el cansancio... Eso no lo echaba de menos para nada. Oye, pero eso no quita que volvamos con ilusión y con unas ganas enormes. Pero es verdad lo que dijo Jesús Bienvenido, el Concurso se disfruta poco porque, si estás en la pelea, estás loco por ganar, y si no estás, pues dime cómo lo disfrutas. Pero, vamos, nosotros vamos a aprovechar todos los momentos y yo, personalmente, tengo muchísimas ganas de volver a sentir la sensación de que se abran las cortinas. Eso no me lo quita nadie. Y desde ya te digo, estoy completamente seguro de que cuando esta vez se abran me voy a emocionar. Muchísimo.