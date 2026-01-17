Jorge Sánchez de 'La purga, los que no pasan': "A ver si nos dan la pegatina de la ITV el próximo día el 27 de enero"

La chirigota del Sofri, 'La purga, los que no pasan', han pasado la inspección del Teatro Falla con un repertorio que un año más ha gustado a su respetable. La cuestión es, ¿pasará la del jurado tras varios años de babuchazo", "pues habrá que ver si la pasamos el día 27", ha expresado Jorge Sánchez, como buen sufridor de la particular ITV de este tribunal carnavalero, "pues nunca la pasamos, así que vamos curados de espanto, y aunque lo hemos disfrutado y venimos a disfrutar, tengo que decirte que también venimos a concursar, claro que sí".

Ha defendido el chirigotero el pasodoble a la compañera y presentadora de Onda Cádiz Mirian Peralta, a la que esperan ver de pregonera, "por el apoyo que siempre nos da no solo a nosotros, sino a los grupos de la provincia, a los que vienen desde abajo, con todo lo que lleva pasado, las críticas del pasado año por parte de ciertos personajes del Carnaval, es un icono del Carnaval, así que es más que merecido que sea nombrada pregonera".

La agrupación conileña ha lanzado una letra crítica con "cierto partido andalucista, abanderados del andalucismo, pero simpatizante con el grupo del Partido Popular, con los asesinos de Blas Infante".

El resto ha estado colmado de golpes muy al tipo de estos técnicos de la ITV, engarzando todo tipo de anécdotas de cuanto "pasa dentro de la ITV, siempre fieles a nuestro estilo, una chirigota muy alegre, y estamos muy contentos con el resultado". Ya solo falta saber "si nos pondrán la pegatina para seguir el camino", deja caer.

Y es que ya son siete las veces que el grupo ha partcipado en el Concurso, dejando muy buenas sensaciones el pasado año, que tampoco logró pasar el corte.