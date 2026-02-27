Jesús Bienvenido viaja a Grazalema para cantarle en directo el pasodoble homenaje

El pasodoble que emocionó en el Falla ya ha sonado donde nació la inspiración. Jesús Bienvenido se desplazó hasta Grazalema para interpretar en directo la copla que dedicó al municipio con su comparsa ‘DSAS3’, flamante primer premio del COAC 2026. La actuación puso el broche al programa Hoy por Hoy de la Cadena SER, emitido desde la localidad para toda España.

Fue una actuación cargada de emoción y simbolismo en la que Bienvenido cantó en solitario y sin más adornos que su voz y su guitarra. La letra que emocionó a miles de personas en el Gran Teatro Falla en el pueblo gaditano que tanto ha pasado con las borrascas a principios de febrero.

Del escenario del Falla a la sierra

Aquel pasodoble destacó en el certamen por su mensaje directo y por la defensa de los pueblos de la sierra gaditana. Hablaba de esfuerzo compartido, de empujar cuando toca y de no quedarse atrás. En el concurso levantó al público. En Grazalema sonó distinto: más cercano, más pegado al terreno que lo inspiró.

La emisión nacional del programa de Àngels Barceló dio todavía más alcance a la interpretación. Durante unos minutos, la copla fue la protagonista en una mañana radiofónica que situó al municipio en el mapa informativo del país. No es algo que ocurra todos los días.

Una letra que sigue creciendo

El vídeo del momento no tardó en moverse por redes sociales. El propio Bienvenido compartió la actuación, igual que el Ayuntamiento de Grazalema, que subrayó el orgullo de escuchar en casa una letra que ya forma parte del recuerdo reciente del Carnaval.

No hacía falta artificio. Solo la letra y la intención. El silencio previo a los últimos versos y los aplausos finales bastaron para entender que el pasodoble mantiene intacta la fuerza que mostró en el concurso. ‘DSAS3’ fue una de las comparsas más sólidas del COAC 2026 y aquel pasodoble terminó por convertirse en uno de los momentos señalados del repertorio. No por efectismo, sino por contenido.

Carnaval más allá del concurso

El Carnaval de Cádiz tiene esa capacidad de salir del teatro y buscar su sitio en la calle, en los pueblos y en la gente. Algunas letras se quedan en la memoria del concurso; otras dan un paso más. Esta parece haberlo dado.

La visita de Jesús Bienvenido no fue un acto oficial al uso ni una puesta en escena preparada. Fue, simplemente, cantar la copla donde tenía sentido hacerlo. Sin focos de concurso, sin jurado delante. Grazalema escuchó en directo lo que ya había emocionado en Cádiz. Y el Carnaval volvió a demostrar que cuando la copla conecta con un territorio concreto, trasciende el escenario y encuentra nuevas lecturas.

A veces el recorrido de un pasodoble no termina con el fallo del jurado. A veces empieza después. Y esta vez, el viaje llevó la letra hasta la sierra, con la misma sencillez con la que fue escrita.