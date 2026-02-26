La comparsa 'El manicomio', primer premio del Concurso Fermín Salvochea por su pasodoble contra el acoso escolar

La comparsa gaditana 'El Manicomio' se ha proclamado ganadora de la XXXIII edición de los Premios Fermín Salvochea de la ONCE por la letra del pasodoble 'No sé si era diferente', que aborda la problemática del acoso escolar.

Según ha detallado la ONCE en una nota, el pasadoble premiado, con letra y música de Jonathan Pérez y dirección de Alberto Domínguez, se enfrenta "con dureza" al acoso escolar y sus consecuencias. La agrupación obtuvo el séptimo puesto en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval (COAC), llegando a las semifinales en el Gran Teatro Falla de Cádiz.

El certamen de la ONCE, que distingue las letras más solidarias y comprometidas del Carnaval de Cádiz, entregará sus premios el próximo 5 de marzo en el Teatro Tía Norica de Cádiz.

La conocida por los aficionados como 'la comparsa del Jona', se estrena así en el palmarés de los Premios Fermín Salvochea de la ONCE, obteniendo este primer puesto.

Como ha recordado la organización, en 2019 Jonathan Pérez Ginel obtuvo el premio Salvochea con la comparsa 'Los Luceros', en aquella ocasión como componente de la comparsa escrita por el 'Chapa', José Manuel Aranda y el 'Noli', y dirigida por Ángel Subiela, mientras que ahora obtiene el premio con la comparsa de su propia autoría.

El fallo del jurado, reunido este jueves en la sede de la ONCE de Cádiz, ha otorgado el segundo premio a 'Una chirigota en teoría' por la letra del pasodoble 'Yo que no soy de quejarme', de Miguel Ángel Llull y la dirección de Francisco Jesús Aragón. En ella reivindica la importancia del servicio de ayuda a domicilio con un guiño de complicidad a este colectivo de trabajadoras y trabajadores que se vuelcan en la atención a personas vulnerables, muchas de ellas ciegas o con otras discapacidades. Una atención social que se asoma por primera vez a la trayectoria de los Premios Fermín Salvochea.

'Una chirigota en teoría' gustó en el concurso del Falla por su impacto y se hizo viral por su tipo, creado para visibilizar a los enfermos de ELA, las dificultades que padecen y reivindicar a las administraciones que se impliquen con este colectivo y sus familiares. Todo ello usando el vehículo del humor chirigotero para canalizar "este grito de petición de justo tratamiento de una enfermedad ya de por sí devastadora". Su puesta en escena mereció el tercer premio en la Gran Final del Falla.

Miguel Ángel Llull consiguió anteriormente dos veces un accésit en los premios Salvochea, en 2018 con '¿Dónde meto el elefante en el piso de estudiantes?', y el año pasado con 'Quien guarda, haya', con esos chirigoteros que llenaban de basura el escenario por causa de su síndrome de diógenes.

El tercer premio de esta 33 edición lo ha conseguido el coro 'Puerto América', que se enfrentó al desafío de la salud mental con la letra del tango 'Hay un fantasma en mi casa', de Ramón Manuel Ruiz y dirección y música de Paco Martínez.

De nuevo regresa un autor de coros del Carnaval, Paco Martínez Mora, al cuadro de honor de los Premios Salvochea, tal y como hiciera en 2001 con 'Los galeotes' y en 2008 con 'Llegan los ilusionistas'.

Esta vez lo ha conseguido con una letra que describe el pozo en que las enfermedades mentales hunden a las personas que las padecen, a menudo, ocultadas, ignoradas y estigmatizadas por la sociedad, que van haciendo mella en los pacientes causando estragos en la cárcel de sus propios pensamientos, como se ha reseñado.

El concurso a otorgado también un accésit para la comparsa 'Los locos' por su letra del pasodoble 'Si de verdad fuera el viento', de Antonio Jesús Pérez 'Piru' y Sergio Guillén 'Tomate', que ha puesto también la música, y que fueron el quinto puesto en el pasado COAC.

Han obtenido este reconocimiento por una letra que aborda con una metáfora la importancia de la solidaridad con la que la sierra de Grazalema afrontó las pasadas inundaciones.

La edición número 33 del concurso Fermín Salvochea de la ONCE ha contado con 33 candidaturas "con un alto nivel de compromiso social", según ha destacado el jurado, que ha estado presidido por el director de la ONCE en Cádiz, Alberto Ríos, y formado por la vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Milagros Rodríguez, así como Jesús Espiñeira, afiliado a la ONCE y asesor del Concurso desde sus orígenes, la directora territorial de la RTVA en Cádiz, Victoria de Haro, y Fernando Casas, miembro de agrupaciones del Concurso Oficial del Carnaval en pasadas ediciones.

El Premio Fermín Salvochea dota con 3.011 euros a la agrupación ganadora, 2.011 para el segundo premio y 1.011 para el tercero y 711 para el accésit.

Todos los premiados actuarán en la gala de entrega de premios que tendrá lugar el próximo jueves 5 de marzo en el Teatro de la Tía Norica en Cádiz.