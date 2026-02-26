‘Universo Cádi’ de Selu García Cossío abre la nueva temporada de teatros de Cádiz en el Falla

La nueva programación del Gran Teatro Falla se estrena este viernes 27 y sábado 28 de febrero a las 20.00 horas con dos únicas funciones del espectáculo de Carnaval ‘Universo Cádi’, con texto y dirección del autor gaditano José Luís García Cossío, ‘Selu’, y que ya ha vendido todas las entradas.

La idea, según el guión, surge en un mundo al borde de la destrucción, la humanidad se tambalea. Ante su final, seres de otros planetas emprenden una misión de rescate… llevarse a los personajes más pintorescos de Cádiz, aquellos que conocimos hace 30 años y que en la actualidad, a pesar de que han cambiado mucho, siguen manteniendo esa esencia – auténtica, imperfecta – con la que podrían encender de nuevo la chispa de la vida. El espectáculo es para todos los públicos, y se pone en marcha justo después de un concurso oficial de agrupaciones por el que no ha pasado el genial autor tras el anuncio de su retirada del Carnaval.

Un espectáculo del que su creador dijo recientemente a Diario de Cádiz que “es otra presión, una ilusionante. Cada noche nos metemos allí, en el laboratorio, a crear y estamos disfrutando muchísimo, nada que ver con la cuesta arriba que se nos hacía cuando se iba acercando la fecha del Concurso. Las expectativas malditas, que nos hacía unirnos al público y a nosotros en lo mortífero. Siempre estábamos pendientes de llegar a cumplir esas expectativas y con esto no lo hemos quitado”, explica el autor para el que es inevitable hacer la comparativa con sus preconcursos de hace unos años, de hace una vida...