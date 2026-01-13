Un integrante de una chirigota se pierde el nacimiento de su hijo por cantar en el Teatro Falla de Cádiz: "Mi mujer ha parido sola, en mi casa, con mi niña de cinco años al lado"

El componente de la chirigota 'Los Ahumaos' que fue padre el mismo día que actuaba en el Teatro Falla, en el centro de la imagen

El COAC 2026 ya está dejando historias únicas en pocos días de concurso. Un integrante de la chirigota 'Los Ahumaos' de Roquetas de Mar (Almería) recordará para siempre el lunes 12 de enero de 2026: nació su segundo hijo y actuó en las tablas del Teatro Falla. El chirigotero gaditano, que vive en el pueblo almeriense por trabajo, viajaba con su agrupación camino de Cádiz para actuar en la segunda sesión de preliminares cuando recibió la llamada de su mujer embarazada avisándole que estaba de parto. "A las 7 de la mañana, a las 8 y cuarto me llama mi mujer para decirme que se ha puesto de parto", contó a los micrófonos de Onda Cádiz.

Edu Mayone, uno de los dos gaditanos del grupo, se bajó del autobús que iba hacia la capital gaditana en Salobreña. Mayone pudo usar el vehículo de otro componente de la agrupación, que justo había subido al autocar en esa población, para llegar a conocer a su hijo antes de cumplir con su cita carnavalera. Desde allí se dirigió a Roquetas de Mar de nuevo.

Chirigota, Los Ahumaos - Preliminares

"Tengo que decir que mi mujer, que es una de las mejores de España, sino la mejor, ha parido sola en mi casa con mi hija de cinco años al lado", declaraba en Onda Cádiz después de actuar con su chirigota. Después pidió ante las cámaras un aplauso para su mujer y su hija de cinco años por "portarse increíble". Nuevamente, dijo que estaba en el Falla gracias al apoyo de su familia. "Mi mujer es que te lo da todo, no es de esas mujeres que te quita el carnaval sino que es que te da vida. Entonces, pues aquí estoy, gracias a ella", aseguró.

Una noche especial la que tuvo este chirigotero, Edu Mayone, que pudo cantar en su Teatro Falla mientras su mujer y su hijo recién nacido le esperaban en un hospital de Roquetas de Mar.