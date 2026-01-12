Un viaje desde Almería, dos gaditanos y un nacimiento para cantar y "dar un pasito más" con su chirigota en el Falla

Felices por la actuación y por la llegada de un nuevo miembro de la familia al mundo. Así estaban los chirigoteros de 'Los ahumaos' tras la calor que han pasado en la actuación y tras un día ajetreado con un viaje "de locura" de varias horas desde Roqueta de Mar (Almería) y con un nacimiento de por medio. Uno de los gaditanos que forman parte de la expedición, y que trabajan en la provincia almeriense, Edu Mayone, ha sido padre y "cuando veníamos de camino se ha vuelto en el coche de otro componente que recogíamos en Salobreña para conocer a su hijo y luego se ha vuelto en coche solo", contaba el otro gaditano del grupo, Juan Antonio Osorio.

Edu Mayone, otros de los gaditanos de la chirigota de Roquetas de Mar. / Germán Mesa

Los nervios se han soltado en un pase en el que ha disfrutado Mayone y todos y "que desde mi humilde opinón da un pasito más". "No es que vayan a pasar a la final pero por lo menos...", bromeaba Osorio, implicado desde hace años en este grupo, aunque "este año he ayudado en lo que he podido y no he estado como antes". Osorio, que sólía venir como componente además de aportar a la autoría, ha vivido la actuación desde bambalinas. "Ellos se han gustado más que otros años que venían más tensos que cuando reciben una carta de Hacienda".

El gaditano ha destacado el trabajo que es venir desde tan lejos y que cada año la chirigota crece. "Los que dicen que lo autobuses llenan en el Falla no será el nuestro, ni hemos rellenado todas las entradas de componentes para venir un lunes desde Almería, pero se ha disfrutado y cada año ellos van a más".