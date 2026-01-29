El tiempo
Aviso amarillo en Cádiz para este jueves: previsiones de lluvia y viento de Aemet
Cuarteto 'Los calaito, una mojada de toda la vida'.
Cuarteto 'Los calaito, una mojada de toda la vida'. / Ayto Cádiz /J.m.Reyna

Las imágenes de segunda semifinal de juveniles del COAC 2026

Nueve agrupaciones participan en la sesión de este jueves

Orden de cuartos de final del COAC 2026

29 de enero 2026 - 20:14

Cuarteto 'Los calaito, una mojada de toda la vida'.
1/18 Cuarteto 'Los calaito, una mojada de toda la vida'. / Ayto Cádiz /J.m.Reyna
Cuarteto Los calaito, una mojada de toda la vida
2/18 Cuarteto Los calaito, una mojada de toda la vida / Ayto Cádiz /J. M. Reyna
Cuarteto Los calaito, una mojada de toda la vida
3/18 Cuarteto Los calaito, una mojada de toda la vida / Ayto Cádiz /J. M. Reyna
Cuarteto Los calaito, una mojada de toda la vida
4/18 Cuarteto Los calaito, una mojada de toda la vida / Ayto Cádiz /J. M. Reyna
Una chirigota encantadora
5/18 Una chirigota encantadora / Jesús Marín
Una chirigota encantadora
6/18 Una chirigota encantadora / Jesús Marín
Una chirigota encantadora
7/18 Una chirigota encantadora / Jesús Marín
Comparsa El caminito de vuelta
8/18 Comparsa El caminito de vuelta / J.m. Reyna/Ayto Cádiz
Una Chirigota encantadora
9/18 Una Chirigota encantadora / J.M Reyna/Ayto Cádiz
Comparsa El caminito de vuelta
10/18 Comparsa El caminito de vuelta / J.M. Reyna/ Ayto Cádiz
Cuarteto Espejito, espejito
11/18 Cuarteto Espejito, espejito / J.M. Reyna /Ayto Cádiz
0Cuarteto Espejito, espejito
12/18 0Cuarteto Espejito, espejito / J.m. Reyna/Ayto Cádiz
Cuarteto Espejito, espejito
13/18 Cuarteto Espejito, espejito / J.M. Reyna/Ayto Cádiz
Cuarteto Espejito, espejito
14/18 Cuarteto Espejito, espejito / J.M. Reyna /Ayto Cádiz
Comparsa mas tipico no lo hay
15/18 Comparsa mas tipico no lo hay / J.m. Reyn/Ayto Cádiz
0Comparsa mas tipico no lo hay
16/18 0Comparsa mas tipico no lo hay / J.M. Reyna/Ayto Cádiz
Comparsa mas tipico no lo hay
17/18 Comparsa mas tipico no lo hay / J.M. Reyna/ayto Cádiz
Comparsa El caminito de vuelta
18/18 Comparsa El caminito de vuelta / J.M. Reyna /Ayto Cádiz

