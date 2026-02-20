El Carnaval en la calle
Agenda del Viernes de Carnaval: final del Concurso de Popurrís y entrega de premios en Unicaja
La comparsa 'OBDC. Me quedo contigo!' recibe el segundo premio de comparsas del XLVII Concurso Fundación Unicaja Coplas del Carnaval Gaditano.
La comparsa 'OBDC. Me quedo contigo!' recibe el segundo premio de comparsas del XLVII Concurso Fundación Unicaja Coplas del Carnaval Gaditano.

Las imágenes de la entrega de los premios del XLVII Concurso Fundación Unicaja Coplas del Carnaval Gaditano

La plaza de San Agustín acoge el acto que corona el segundo viernes de la semana de Carnaval

'Bizcocho': "No se nos hace un favor cuando la afición, por defendernos, ataca a otros compañeros"

Germán Mesa

20 de febrero 2026 - 23:36

La Fundación Unicaja ha hecho entrega este viernes de los premios del XLVII Concurso Fundación Unicaja Coplas del Carnaval Gaditano. En el acto, que se ha celebrado en la plaza de San Agustín, estuvieron presentes patronos y directivos de esta entidad, además de otros representantes de instituciones de la ciudad.

Las imágenes de la entrega de los premios del XLVII Concurso Fundación Unicaja Coplas del Carnaval Gaditano
