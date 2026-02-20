Las imágenes de la entrega de los premios del XLVII Concurso Fundación Unicaja Coplas del Carnaval Gaditano

La Fundación Unicaja ha hecho entrega este viernes de los premios del XLVII Concurso Fundación Unicaja Coplas del Carnaval Gaditano. En el acto, que se ha celebrado en la plaza de San Agustín, estuvieron presentes patronos y directivos de esta entidad, además de otros representantes de instituciones de la ciudad.
1/18Las imágenes de la entrega de los premios del XLVII Concurso Fundación Unicaja Coplas del Carnaval Gaditano/Germán Mesa
2/18Las imágenes de la entrega de los premios del XLVII Concurso Fundación Unicaja Coplas del Carnaval Gaditano/Germán Mesa
3/18Las imágenes de la entrega de los premios del XLVII Concurso Fundación Unicaja Coplas del Carnaval Gaditano/Germán Mesa
4/18Las imágenes de la entrega de los premios del XLVII Concurso Fundación Unicaja Coplas del Carnaval Gaditano/Germán Mesa
5/18Las imágenes de la entrega de los premios del XLVII Concurso Fundación Unicaja Coplas del Carnaval Gaditano/Germán Mesa
6/18Las imágenes de la entrega de los premios del XLVII Concurso Fundación Unicaja Coplas del Carnaval Gaditano/Germán Mesa
7/18Las imágenes de la entrega de los premios del XLVII Concurso Fundación Unicaja Coplas del Carnaval Gaditano/Germán Mesa
8/18Las imágenes de la entrega de los premios del XLVII Concurso Fundación Unicaja Coplas del Carnaval Gaditano/Germán Mesa
9/18Las imágenes de la entrega de los premios del XLVII Concurso Fundación Unicaja Coplas del Carnaval Gaditano/Germán Mesa
10/18Las imágenes de la entrega de los premios del XLVII Concurso Fundación Unicaja Coplas del Carnaval Gaditano/Germán Mesa
11/18Las imágenes de la entrega de los premios del XLVII Concurso Fundación Unicaja Coplas del Carnaval Gaditano/Germán Mesa
12/18Las imágenes de la entrega de los premios del XLVII Concurso Fundación Unicaja Coplas del Carnaval Gaditano/Germán Mesa
13/18Las imágenes de la entrega de los premios del XLVII Concurso Fundación Unicaja Coplas del Carnaval Gaditano/Germán Mesa
14/18Las imágenes de la entrega de los premios del XLVII Concurso Fundación Unicaja Coplas del Carnaval Gaditano/Germán Mesa
15/18Las imágenes de la entrega de los premios del XLVII Concurso Fundación Unicaja Coplas del Carnaval Gaditano/Germán Mesa
16/18Las imágenes de la entrega de los premios del XLVII Concurso Fundación Unicaja Coplas del Carnaval Gaditano/Germán Mesa
17/18Las imágenes de la entrega de los premios del XLVII Concurso Fundación Unicaja Coplas del Carnaval Gaditano/Germán Mesa
18/18Las imágenes de la entrega de los premios del XLVII Concurso Fundación Unicaja Coplas del Carnaval Gaditano/Germán Mesa