La III Gala de Romanceros del Carnaval de Cádiz se celebra este 13 de agosto

La Asociación de Romanceros del Carnaval de Cádiz presenta el cartel de su III Gala de Verano, una cita que se consolida como uno de los eventos más esperados para disfrutar de este arte en el periodo estival. Así, el encuentro tendrá lugar el miércoles 13 de agosto, en la Terraza de la Sala Momart a las 21:00 horas, con apertura de puertas desde una hora antes.

El cartel de esta edición reúne a algunos de los nombres más destacados del romancero actual. Entre ellos, Kiko y Txapela, flamantes ganadores del primer premio en el pasado Concurso Oficial con 'Camina o Revienta', y Benítez y Monano, que este año presentaron 'El penúrtimo gaditano' (cuarto premio).

También participará Luis Martínez, segundo premio del concurso con su romancero 'Aquí donde me veis, por una chispa no soy rey', y David Caro, ya un habitual en esta gala, que en esta ocasión presenta 'Pepe el espía'.

Carmen y Paco, primer premio en el concurso de Puerto Real, llegan a la gala con su romancero 'Mi niño no ha hecho', y Javi Outón, 'Quillo, todo el día dando la nota', la propuesta con la que obtuvo el quinto premio en el Concurso Oficial. Se suma también Ana Niño, que, aunque no participara en concurso, se subirá a las tablas con su romancero '¿Quién no ha dicho ole?'

Y como colofón de la cita, los inigualables Hermanos Barba llegarán a la sala gaditana con una propuesta muy especial, sus dos Mini-Romanceros, con los que obtuvieron el primer y segundo premio en el I Concurso de Mini-Romanceros organizado por la ARO (Asociación de Romanceros del Carnaval de Cádiz).

Una noche mágica para disfrutar del ingenio, el humor y el arte de los romanceros gaditanos bajo las estrellas del verano, en una velada que contará con el talento y la complicidad de los Hermanos Beiro como presentadores. Serán ellos quienes pongan el toque de humor, ritmo y continuidad a esta gala que promete carcajadas y mucho arte gaditano.

Las entradas ya están a la venta a través de las redes sociales de la Asociación de Romanceros del Carnaval de Cádiz (ARO) y en otros puntos físicos como la Tienda-museo de Cadi-Cadi, La Cara B y Copistería Elios