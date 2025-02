El homenaje de 'DesoBDC' a La Tata Pepa, el verdadero Cádiz CF y "no los que han saqueado el cortijo"

Germán García Rendón se destapó ayer con un sentido homenaje a una de las figuras más conocidas de la afición cadista en el segundo de sus pasodobles de la sesión de este martes. La comparsa 'DesoBDC' se marcó una letra muy sentida, a la vez que crítica con la labor de los mandatarios actuales del Cádiz CF, a lo que simboliza en el graderío La Tata Pepa.

"Por las puertas de la tribuna entra al estadio La Tata Pepa, gaditana como ninguna, la alfombra puesta como a Moret" inicia el pasodoble de la comparsa de Germán en su fase de preliminares. "No tuvo fácil cada paso de su vida, hizo del cadiz su bastión de la alegria. Colegio fuera, niña que hay que trabajar. Pero eso no fue barrera, porque a la piedra ostinera no la arruga ni la sal" cuenta la copla en un repaso por la vida de esta cadista legendaria.

En el pasodoble Germán García Rendón cuenta que la Tata Pepa quiere al Cádiz "como a un hijo, porque el Cádiz es mucho más que el club de fútbol de su tierra", con el que ha vivido los sinsabores de años en el pozo y las glorias de la primera división, "en el barro ya curtida que perder es secundario, lo que importa es que se exprima el sudor de la amarilla al césped de su santuario. Con la gracia más natural, con el ange y la humildad, desde primera hasta el pueblo más vacío", como explica el comparsista en esta letra.

El remate del pasodoble, una vez hecha la semblanza de esta figura y símbolo del verdadero cadismo, del amor a unos colores, es toda una puñalada a los actuales mandatarios. "Mi equipo era lo contrario a este cortijo que han saqueado sin piedad, nuestra pasion e identidad. El Cádiz es la Tata Pepa no es Vizcaíno", sentencia en referencia al actual presidente del club.

Al terminar el repertorio, Germán atendía a este medio para compartir sus impresiones y sobre este pasodoble en concreto contaba que "no podemos dejar de cantarle a las cosas de Cádiz, obviamente hay mucha gente que no conoce a la Tata Pepa, pero si nosotros dejamos de cantarle a esas cosas, ya es cuando hemos perdido. Ese homenaje a la Tata Pepa como ejemplo de lo que es el Cádiz y todo lo que nos han robado", concluía tras el escenario justo después de ofrecer su primer pase en este Concurso.

Quién es la Tata Pepa

Hace algún tiempo que este medio le dedicó un reportaje a la Tata Pepa, incondicional cadista desde hace más de cuarenta años que ha acompañado al equipo en los momentos más duros, así como en sus etapas de gloria. Josefa Moreno, más conocida como la Tata Pepa, contaba cómo le había picado el gusanillo del cadismo cuando acompañó en un desplazamiento a su hijo con diez años. "Ahí la perdimos".

Moreno explica que ha alquilado autobuses para viajar con el equipo sin ganar un duro por organizar las salidas y que ha viajado por toda España siguiendo al Cádiz CF, pero que ya no puede. Hasta la pandemia "todos los jugadores que han estado siempre me han dado un beso al entrar y salir. Yo entraba en los vestuarios, ponía romero...", declaraba para este reportaje en el verano de 2023. En el mismo también expuso sin tapujos el machismo que había sufrido durante años por ser una aficionada y por su condición de mujer: "Yo siempre traía todas las camisetas de ellos y me ponía la camiseta de quien jugaba, y los machistas me decían que me fuera a mi casa, a la cocina. Yo les contestaba que a la cocina se tenían que ir ellos. A mí no me iban a mandar a trabajar, porque por la mañana estaba en el Hogar del Pensionista como cocinera y, por la tarde, trabajaba como limpiadora en Asuntos Sociales del Ayuntamiento. Compadecía a sus mujeres por aguantarlos. Así los fui mentalizando, y ahora son ellos los que comentan el partido conmigo. Me animan a mí".

La Tata Pepa, la que quiere al Cádiz como si fuera un hijo, y que se ha ganado el reconocimiento de esta comparsa como ejemplo de cadismo, de gaditanía, de sencillez y humildad, de amor por unos colores y pura pasión de aficionada.