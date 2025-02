Germán García Rendón: "Sería mucho más fácil escribir un pasodoble de metacarnaval, pero me estaría traicionando a mí mismo"

Germán García Rendón reconoce que "estábamos muy seguros de lo que llevábamos", satisfecho de la conexión con el público tras su pase de preliminares con la comparsa 'Desobdc' en este vigésimo pase del Concurso de Agrupaciones del Carnaval gaditano. "Muy feliz, la verdad, que arrastramos muchísima tensión hasta que las obras se estrenan en el Falla, donde se ve verdaderamente el impacto de la comparsa", explica el comparsista. "Si a nosotros nos contagia, es mucho más fácil contagiar al grupo".

En el primer pasodoble, García Rendón trata su ausencia entre los premios en anteriores concursos, pero, ¿manda un mensaje a alguien en concreto? "Lo que quiero que quede es que pese a todo no dejo de posicionarme y no dejo de opinar o de cantarle a los temas que quiero cantarle, que no me dejo llevar por la efervescencia, porque para mí sería muchísimo más fácil escribir un pasodoble de metacarnaval sobre cosas que están pasando en el concurso y tendría muchísima mejor acogida por el público, pero yo creo que ahí me estaría traicionando a mí mismo. Yo lo que quiero decir ahí es que pese a todo seguimos haciendo el carnaval que queremos hacer porque creo que el carnaval está para mucho más que para seguir corrientes momentáneas, efímeras, que después en marzo ya no se acuerda nadie".

'Desobdc' vuelve a dónde arraigó, a la idea matriz que defendía la comparsa de Germán y de la que siente que se había distanciado. La simbología del árbol, la mención a las raíces, "va todo ligado", admite el autor. "Empieza desde 'Donde fuimos felices', desde el año pasado, acompañando la etapa vital que me ha acompañado a mi y a mi comparsa que este año es mucho más alegre, más colorista y sobre todo el respeto a la raíz, no solo a nuestra propia raíz, sino a la raíz del carnaval que pese a intentar innovar, intentar hacer cosas nuevas, mantenemos ese sello". Pero además de raíces, el árbol que centra la escenografía cuenta con una escalera para alzarse hasta sus ramas, quizás una intención más siguiendo la simbología de un futuro más elevado en este Concurso. "Ojalá, ¿no?, quién sabe", responde.

García Rendón habla de su crecimiento y el de su creación en estos años porque "antiguamente cuando sacaba las primeras obedeces me andaba mucho por las ramas, nunca me lo he dicho, y no terminaba de cuajar" analiza sus pasodobles el autor. "Creo que estos años, ya con la madurez, con un proceso de aprendizaje, pues he logrado una conjunción perfecta ya entre lo nuevo y lo tradicional".

El segundo de los pasodobles la comparsa homenajea a La tata Pepa y constrasta su figura con la de los actuales mandatarios del Cádiz CF. "Esto va al hilo de lo que estamos hablando, no podemos dejar de cantarle a las cosas de Cádiz, obviamente hay mucha gente que no conoce a la Tata Pepa, pero si nosotros dejamos de cantarle esas cosas, ya es cuando hemos perdido. Ese homenaje a la Tata Pepa como ejemplo de lo que es el Cádiz y todo lo que nos han robado", concluía Germán tras el escenario justo después de ofrecer su primer pase en este Concurso.