Hemeroteca del Carnaval: Quini, defensor del coro de otros tiempos

‘Los espejos’, en el círculo modernista. 1904

Hoy dan comienzo nuestras fiestas de Carnaval y esta noche la comparsa ‘Los Espejos’ acudirá al Círculo Modernista de la calle Arbolí para efectuar un ensayo general. Esta comparsa, que organiza Antonio Rodríguez, el ‘Tío de la Tiza’, luce una carroza espectacular y mucho público ha pasado por el local donde se arregla esa carroza. Por otra parte, esta noche, sábado, habrá baile de gala en el Circo Teatro.

‘Quini‘, defensor del coro de otros tiempos. 1962

Un año más, Joaquín Fernández Garaboa ‘Quini’ acudía a la cita de las Fiestas Típicas Gaditanas.

Lo hacía dirigiendo el coro ‘Gaditanos en fiestas’.

Los ensayos tuvieron lugar en el Grupo Escolar Jaime Balmes. Quini se apresta rápido al diálogo, mientras los componentes de la orquesta ajustan los instrumentos. Cantó y defendió el tango en la época que le tocó vivir.

Los gamberros destrozan el Gran Teatro Falla. 1979

Al Gran Teatro Falla lo están destrozando unos cuantos gamberros que se resisten en estos días de Carnaval a pasar por taquilla o a resignarse debido a la reducida capacidad del coliseo.

Anoche, la Policía Nacional tuvo que doblar efectivos para mantener el orden en la zona. Cristaleras, puertas, ventanales y hasta las piedras de la fachada han sido destrozados. l Lunes de Carnaval, fiesta en Cádiz. El lunes de Carnaval y la festividad de los Santos Patronos, San Servando y San Germán, han sido declarados este año fiestas locales en nuestra capital por acuerdo de la Comisión Permanente Municipal. La festividad de la Patrona, la Virgen del Rosario, no ha sido incluida este año al coincidir el 7 de octubre en domingo.

Telonazo al cuarteto ‘A favó ¿está ahí Juan?. 1995

El caso del cuarteto ‘A favó, ¿Está ahí Juan?’, que el fueron obligados a abandonar el escenario por el público, que abucheó la actuación y exigió la bajada del telón, no es el único. Del 80 hasta la fecha al menos ocho cuartetos, la mayoría de la capital, sufrieron la bajada del telón por su mala calidad y palabras soeces. Así fue con ‘Pipi Pataslargas y los que le cogen las nargas’, ‘Los caraduras de Cortadura’, ‘El troglodita estrafalario y los que se hartaron de dinosaurios’ y ‘La tía Tomasa y tres sobrinos con mucha guasa’ l La Asociación de Veteranos del Carnaval eligió como marco para la presentación del cartel de la IV Fiesta del Corrusquillo, al Casino Gaditano, donde sonaron las coplas de la antología de Paco Alba.