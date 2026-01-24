Hemeroteca del Carnaval: Entrevista a 'El Sopa'

‘Los indios’, Nueva agrupación. 1901

Gran animación existe en el presente año entre los individuos que acostumbran organizar comparsas en los Carnavales. Personas que han escuchado los ensayos de la denominada ‘Los Indios’ aseguran que ha de ser de las que más llamen la atención en las próximas fiestas, por la originalidad de sus trajes que representan fielmente el título de la comparsa.

Programa de festejos con fuegos artificiales.1926

La Comisión Municipal de Fiestas ha acordado que en el próximo Carnaval se celebren cuatro sesiones de fuegos artificiales en la plaza de San Juan de Dios; juegos de cucaña durante las tardes de los expresados días en la misma plaza, que estará iluminada con 2.000 farolillos a la veneciana por las noches; celebración de novedosos ejercicios acrobáticos en el Mercado de la Libertad.

El alumbrado extraordinario de la plaza de San Antonio y calle Ancha será distinto al del pasado año; en la citada plaza, donde no se instalará ninguna tribuna ni se permitirá la instalación de puestos, la iluminación será eléctrica con globos de celuloide, al igual que en las calles Novena, Columela, Prim y Alonso el Sabio.

Gobernación reitera la prohibición del Carnaval. 1951

El ministro de la Gobernación telegrafió ayer al gobernador civil, señor Rodríguez de Valcárcel, recordándole la orden ministerial del 22 de febrero de 1949, suspendiendo las llamadas fiestas de Carnaval. En consecuencia, quedan rigurosamente prohibidas dichas fiestas y el uso de dominós, caretas o disfraces en las calles, lugares públicos, cafés, casinos y círculos de todas clases, así como las diversiones análogas por esa significación e indumentaria. Los alcaldes de esta provincia y los agentes del orden impedirán la exteriorización de semejantes fiestas en las poblaciones y, particularmente, en los medios rurales, denunciando ante el Gobierno Civil detalladamente a los infractores sobre quienes recaerá la correspondiente sanción.

Entrevista a 'El Sopa' en Diario de Cádiz

Gaditano por los cuatro costados. 1968

José Rodríguez (El Sopa) nació en Cádiz el 16 de febrero de 1916, en la casa número 18 de Jesús, María y José. Personaje imprescindible en la historia de nuestros carnavales y un enamorado de Cádiz, la ciudad que le dedicó en 1967 un colosal monumento efímero en la plaza de San Juan de Dios que representaba al popular componente de la comparsa de Paco Alba y que fue realizado por Nando.