Hemeroteca del Carnaval: Entrevista a "la promesa" Antonio Martín en 1972

Algunos creen que ha llegado el Carnaval. 1879

Los municipales detuvieron anoche, en la plaza de Viudas, a dos individuos que creyéndose en pleno Carnaval habían cambiado el traje de hombre por el de mujer.

No sabemos si llegarían a dar algún bromazo, pero lo cierto es que fueron conducidos a la Prevención Civil donde les enseñarán que es inoportuno adelantarse a celebrar fiestas que aún no han llegado. Poco más tarde, en una tienda de vinos de la plaza de San Juan de Dios, a una pareja se le ocurrió cambiar de traje y salir a la calle sin tener en cuenta lo que pudiera ocurrirle. La pareja insistió en que todo era una broma producto del vino y del estado alegre en que se encontraban, pero el cabo de los serenos no estaba para bromas y los mandó a la Prevención.

Digno sucesor de los más grandes. Entrevista a Antonio Martín. 1972

Corría el año 1972 y todos estaban convencidos de que para que la fiesta continuase en alza era fundamental que siguieran surgiendo autores inspirados de letras y músicas para las agrupaciones.

“Es Antoñito Martín García, que con sus 21 primaveras cumplía ese año sus deberes con la Patria”, señalaba Balbotín. Por cierto, la agrupación de Martín en 1972 ‘Los aventureros’ logró el primer premio.

Entrevista a la promesa Antonio Martín en 1972

La prensa lusa informa sobre el Carnaval. 1993

Cada día se reciben en el Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Cádiz las más diversas peticiones de información sobre el Carnaval de Cádiz.

Ayer le tocó el turno a los portugueses.

Concretamente la revista «Journal do Algarbe» una publicación que se edita en al región sur lusa y que publicará el próximo 18 un número especial sobre carnavales del mundo, entre los que se incluyen el de Cádiz.

Por su parte Juan Cornejo, alcalde de Medina dejó la siguiente perla del día: ‘La caja y el bombo me huele más a pueblo que el traje corto’. l El coro de la peña ‘Los dedócratas’, agrupación que devolvió al Carnaval de Cádiz la grandeza de esta modalidad, hace este año un homenaje a la figura del postulante.

El poeta portuense Rafael Alberti acude al Falla. 1994

El poeta portuense Rafael Alberti Merello acudió ayer al Teatro Falla para escuchar a las agrupaciones que actuaron en la sesión de tarde, entre las que se encontraba la comparsa de El Puerto ‘El fantasma de la ópera’. El grupo de ‘Los Majaras’ dedicó uno de sus dos pasodobles a Alberti. El poeta llegó al Falla en el descanso de la función, permaneciendo en el coliseo gaditano hasta la conclusión de la misma.