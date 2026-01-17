Hemeroteca del carnaval: Lo dijo Fletilla

El duo Los Morancos en la final del Carnaval del Cádiz en 1996

‘La sombrilla’, centro del carnaval gaditano. 1907

Indudablemente la nota más destacada y simpática de los carnavales de este año ha sido la monumental sombrilla instalada en el centro de la plaza de San Antonio. Tiene el don de la originalidad y todos los que la han visto señalan que es lo de más gusto que se ha visto en nuestra ciudad para adornar una fiesta. La sombrilla ha agradado tanto de día como de noche. De día se han podido admirar sus preciosos y elegantes encajes y por la noche la fantástica iluminación pensada por los artistas Accame y Godoy y por el director de la fábrica del gas, Gatell. Todos los que han intervenido en su construcción ha sido elogiosamente felicitados y además de Accame y Godoy han recibido plácemes Abárzuza, Somavía y Pino.

Permiso para el próximo Carnaval. 1930

El Ayuntamiento valoró la enorme pérdida que para el comercio y la ciudad ha supuesto la prohibición del Gobierno de no autorizar las fiestas de Carnaval el lunes y martes. En vista de todo ello y de que Cádiz no tiene otro tipo de fiestas, al estilo de otras ciudades de Andalucía, el alcalde elevará una razonada petición al Gobierno para que el próximo año de 1931 autorice la prolongación del Carnaval .

Lo dijo Fletilla. 1969

Ese año triunfó plenamente y consiguió el primer premio en el concurso de Chirigotas. Un dato: desde 1925 hasta su fallecimiento, en 1997, estuvo enrolado en distintas agrupaciones. “Es admirable presenciarle actuando. Pese a su edad, viejo en años, y enormemente joven en espíritu, repasa con su grupo las coplas del repertorio”, señaló hace 57 años un joven e inquieto periodista, Antonio Pérez Sauci.

Página de Diario de Cádiz de 1969

Los morancos de Triana, protagonistas de la Final. 1996

Los ‘Morancos de Triana’ asistieron a la final de 1996 y posaron, nada más entrar en el Falla con dos amigos de la chirigota ‘Las Marujas’ y El Peña de Cádiz.

El dúo trianero fue muy bien acogido y durante la función, tuvieron que subir hasta el paraíso, desde dónde fueron reclamados por sus seguidores.

La final fueron casi ocho horas de espectáculo con unas mil personas viviendo la noche en el propio teatro.

Fue la primera final de la santanderina Teófila Martínez como alcaldesa, que aguantó entera la función, si bien es cierto que la sesión fue menos agotadora que otros años porque se inició más temprano.

Fue obligada a saludar tras un cuplé de la comparsa ‘El viejo refranero’.