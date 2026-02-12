Así han quedado los puntos del Jurado Diario tras la cuarta semifinal del COAC 2026

Tras la cuarta semifinal del COAC 2026, el Jurado Diario del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026 ha otorgado los siguientes puntos a las formaciones que han actuado esta noche miércoles 11 de febrero.

Así, en chirigotas 'Los que la tienen de mármol' se han posicionado en séptimo lugar de la tabla con 635 puntos, de los que 215 los han cosechado durante la actuación de semifinal. Por su parte, 'Ssshhhhh!!!' lidera la clasificación con 717 puntos, de los 243 se les ha asignado tras su pase de este miércoles.

En la modalidad de comparsa, 'Los pájaros carpinteros' se ponen en octava posición con 658 puntos, 222 que se corresponden a su actuación de hoy; 'DSAS3' pasa a ocupar la primerísima posición con 724 puntos, 248 de su actuación en semifinal; y, por último, 'Los invisibles' se colocan en séptimo lugar con 670 puntos, de ellos 227 correspondientes a esta última actuación.

El único cuarteto de la noche, 'Que no vengan', se pone como agrupación líder de su tabla con 730 puntos, 243 de ellos cosechados en la semifinal; y el único coro, 'La esencia', ocupa la tercera posición con 702 puntos, de los que 235 se corresponde a su pase semifinal.