Fran Quintana: "Hay muchas coplas buenas y nosotros aportamos nuestro granito de arena"

Fran Quintana salía satisfecho. Su comparsa, 'El club de los ignorantes', había cumplido a la perfección su desempeño "aunque no hemos tenido el calor del público como en preselección". "También la otra vez cantamos el primer día, la gente tenía muchas ganas de Carnaval y hoy no lo hemos tenido. No es un crítica, que el público es soberano", comentaba el autor gaditano.

Quintana ve este concurso "con muy buenas coplas" y "nosotros aportamos nuestro granito de arena". De cara a poder repetir el viernes "lo veía difícil con la cantidad y calidad de grupos que hay" aunque "nosotros no tenemos ni más ni menos, la comparsa está entre ellas".