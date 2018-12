"Me gusta experimentar y tocar todos los géneros"

Con apenas 35 años son ya ocho los libros que llevan su nombre. Fernando Macías Grosso se inició en la literatura en 2014 con El Asesino de comparsistas, la exitosa saga que dio al Carnaval un papel protagonista en negro sobre blanco, y desde entonces no ha parado de crear. Más de 25.000 ejemplares vendidos en este tiempo avalan un estilo que, independientemente del género que desarrolle, siempre cuenta con Cádiz y su Carnaval como escenario y banda sonora.

El isleño presenta este viernes 28 de diciembre a las 19.30 horas en la librería Plastilina de Cádiz sus dos últimos trabajos, Loquito por verte a mi vera y La ciudad de los disfraces. El primero es el regreso del autor a la novela romántica, un género que probó por primera vez en 2016 con Yo me enamoré de ti por culpa de los carnavales. Aunque repita temática, Macías plantea en esta ocasión “una historia completamente diferente” que tiene como eje central la cola de las entradas para el Concurso del Falla y en la que “sigue estando el Carnaval como banda sonora”. Y es que las coplas “me influyen a la hora de escribir y es algo que me sale natural”.

El título de la novela evoca al recordado pasodoble de ‘Los valientes’ de Juan Manuel Braza El Sheriff, a quien de alguna manera el isleño quiere homenajear con esta novela. “Nada más empezar el libro se lo dedico al Sheriff porque me parece de ese tipo de autores que aunque no consiga grandes premios no les ves quejarse, irradia mucha positividad”. Además, al igual que el chirigotero brindó su piropo a la ciudad, “esta novela romántica también es mi forma de declarar mi amor a Cádiz. Mi historia es una forma de decir que adoro esta ciudad y adoro por supuesto su patrimonio y su Carnaval”, relata. Una pasión que el escritor lleva con orgullo, asegurando que “yo apuesto por Cádiz y voy a seguir luchando por engrandecer el nombre de Cádiz y las historias escritas en Cádiz”.

Además de su retorno a la novela romántica, Fernando Macías realiza su primera incursión en la literatura infantil y juvenil con La ciudad de los disfraces, un libro sin embargo "para todos los públicos" -puntualiza- llevado a cabo “con mucho trabajo. Tenía muchas ganas de estrenarme en el sello de Mr. Momo -editorial que también edita sus agendas carnavalescas- para contar una historia para los más jóvenes y también con sabor a Cádiz. Me ha costado bastante, de los dos libros es el que más he trabajado, pero creo que ha quedado algo original”. En esta línea, también está trabajando en un libro ilustrado que podría ver la luz el próximo año.

No hay reto literario al que Fernando Macías no se enfrente con ganas y una sonrisa, pues afirma que “me gusta experimentar y tocar todos los géneros. Al final llevo cuatro años en esto, tengo muchísimo que aprender y no me importa ir probando”. Con todo, adelanta que 2019 podría ser el año de su regreso al género en el que asegura sentirse más cómodo, “la novela negra y el thriller. Tengo un par de ideas y no sé por cuál me decantaré a última hora. Hay muchas cosas en mente y muchas ideas revoloteando", concluye.