La eufórica reacción de Ismael Serrano al escuchar una canción suya en una chirigota ilegal: "Vivan los carnavales"

¿Quién dijo que los himnos generacionales no podían volverse carnavaleros? Ismael Serrano ha dejado claro que sí, y con entusiasmo. El cantautor reaccionó con alegría tras escuchar cómo la Chirigota de casapuerta, uno de los grupos ilegales más destacados del Carnaval, adaptaba su clásico a su estilo irreverente y gaditano.

En su cuenta de X escribió: "Papá cuéntame otra versión chirigotera. Vivan los carnavales!!", y el mensaje rápidamente se viralizó entre seguidores y aficionados a la fiesta.

Una versión crítica y con mucha ironía

La adaptación la hace uno de los grupos ilegales más reconocibles del Carnaval. Este año se llaman 'Colegio Público de ESO es lo que hay', con un repertorio cargado de ironía política y social.

En su particular lectura de la canción, los componentes revisan algunos episodios de la Transición española, cuestionando los relatos más complacientes con el pasado reciente. La letra culmina con un mensaje directo: “Ante el cuento y la mentira, tan solo está la educación”, una frase que ha resonado con fuerza entre quienes han visto la actuación en la calle.

El aplauso de Jordi Évole

La repercusión del vídeo no se ha quedado en el ámbito carnavalero. El periodista y presentador Jordi Évole compartió el mensaje de Serrano y añadió su propio comentario: "Qué pasada, Ismael. Viva Cádiz libre!"

El gesto ha contribuido a amplificar la difusión de la actuación, que circula ampliamente en redes sociales durante estos días de fiesta. No es la primera vez que una chirigota ilegal logra viralidad y es que cada vez hay más personas interesadas en el Carnaval de Cádiz.

El Carnaval que transforma todo

Las agrupaciones callejeras demuestran una vez más que el Carnaval es mucho más que un concurso. Con sus adaptaciones y parodias, logran que canciones históricas se conviertan en coplas llenas de humor, crítica y actualidad.

En este caso, la reacción de Ismael Serrano confirma que estas versiones no solo son divertidas, sino también un homenaje creativo que conecta generaciones y mantiene vivo el espíritu gaditano: fiesta, sátira y reflexión, todo al mismo tiempo.

Con su mensaje festivo, Serrano recuerda a todos que, en Cádiz, cada calle puede convertirse en escenario, y que la música, sea la que sea, sigue siendo el corazón del Carnaval.