Un vídeo viral muestra el ambiente del sábado de Carnaval en la plaza de la Catedral

El primer sábado de Carnaval se vivió una estampa ya conocida en el centro histórico de Cádiz: miles de personas disfrazadas, calles abarratodas y mucho botellón. El creador de contenido Jorge Crespo, @jorgecrespoo_, ha queiro mostrar en TikTok cuaál es la realidad que se vive duarnte esa noche en la capital gaditana.

El influencer se acerca a distintos grupos reunidos en la Plaza de la Catedral durante la noche del sábado. Su intención es comprobar si conocen algo de lo sucedido en el COAC, el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas. Pero el resultado es desastroso, ninguno de los interceptados es capaz de responder positivamente a lo que se le dice.

Una imagen que se repite cada año

La escena ha reavivado un debate recurrente en la ciudad: el del equilibrio entre la fiesta multitudinaria y la esencia del Carnaval de coplas. La plaza de la Catedral se convierte durante esas horas en uno de los puntos de mayor concentración, con música portátil, bebidas y disfraces, pero alejada de la esencia del carnaval callejero.

Se congregan miles de personas de toda España pero todos tienen un único interés, beber hasta altas de la madrugada, sin entender que el Carnaval de Cádiz es mucho más que eso.

El propio autor del vídeo lo resumía con una reflexión que ha tenido amplia difusión: "Hay que tomárselo con humor porque si no, no sería Carnaval, pero es una pena lo que se está haciendo con los sábados. Lo bonito que sería la plaza con un tablao".

Reacciones divididas en redes

Los comentarios al vídeo reflejan opiniones muy distintas. Algunos lamentan el desconocimiento del concurso y ven en ello una pérdida de identidad. Otros cuestionan los desplazamientos únicamente para salir de fiesta. "Siete horas de viaje para hacer botellón… no lo entiendo", señalaba una usuaria.

También hay quien defiende que el Carnaval de Cádiz no se reduce al COAC. "El carnaval no es solo el concurso de agrupaciones, si haces esas pregunta dentro del teatro todos saben responder, pero hay otro carnaval , más antiguo que es el de la calle y no tienen ninguna obligación de saber del concuerdo de agrupaciones", apuntaba uno de los comentarios.

Muchos usuarios comentan que es desilusionante ver cómo Cádiz se convierte en el marco de un botellón multitudinario y las coplas queden relegadas a un segundo plano. Con este tipo de vídeo se puede comprobar que pese a todo el esfuerzo que se hace por parte de la gente que forma parte del Carnaval, el mensaje no ermina de calar en la sociedad y siguen llegando personas que únicamente viajan a Cádiz para emborracharse disfrazados.

La esencia pervive

Pese a que el vídeo muestra una realidad, ambién existe la cara amable del Carnaval que son muchas agrupaciones ilegales que salen cada noche para deleitar al público con un repertorio irreverente en cualquier esquina o escalera del centro histórico de la ciudad. Sin embargo, estas agrupaciones suelen concentrarse en una zona diferente a los puntos de mayor aglomeraciones.

El primer fin de semana, es el más multitudinario y en él conviven quienes quieren disfrutar del verdadero caranval de la calle y quienes tan sólo viajan a vivir uan noche de fiesta disfrazados en Cádiz.