El estreno de 'Universo Cádi' de Selu García Cossío en el Teatro Falla de Cádiz

Eespectáculo de Carnaval ‘Universo Cádi’, con texto y dirección del autor gaditano José Luís García Cossío, ‘Selu’, se ha estrenado este viernes en el Gran Teatro Falla de Cádiz.

La idea, según el guión, surge en un mundo al borde de la destrucción, la humanidad se tambalea. Ante su final, seres de otros planetas emprenden una misión de rescate… llevarse a los personajes más pintorescos de Cádiz, aquellos que conocimos hace 30 años y que en la actualidad, a pesar de que han cambiado mucho, siguen manteniendo esa esencia – auténtica, imperfecta – con la que podrían encender de nuevo la chispa de la vida. Entre ellos el de 'Los borrachos', 'Las marujas', los obedientes de 'Lo que diga mi mujer', 'Los lacios', 'Las pepis', entre otros que ya forman parte del universo Selu, es decir, del 'Universo Cadi'.

El espectáculo, que enseguida colgó el cartel de "todo vendido", es para todos los públicos y se pone en marcha justo después de un concurso oficial de agrupaciones por el que no ha pasado el genial autor tras el anuncio de su retirada del Carnaval.