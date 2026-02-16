La estrella de Julio Pardo ya brilla ante el Gran Teatro Falla

Es Lunes de Coros, día festivo local y la jornada preferida por los coristas. Con un público algo más selecto y mayores posibilidades para moverse por la ciudad, los coristas pueden ofrecer sus tangos sin el bullicio de otros días. Una jornada para disfrutar en las bateas haciendo guerras de coplas con los compañeros, a la par que competidores.

Este era el día preferido por Julio Pardo Merelo, ya que los tangos se extendían desde el mediodía hasta bien entrada la noche. Era día de Plaza con mayúsculas, aunque los carruseles ya hace muchos años que se diversificaron por la ciudad para evitar las aglomeraciones. Pero el Lunes de Coros era un día para plantar la batea en la esquina de La Marina o frente al Arco de Garaicoechea y hacer que los tangos volaran. Hace tres años, Pardo se nos marchó para siempre, pero nos dejó un enorme historial de coros y tangos desde que se estrenara en 1978 con 'Los aspirinos'. Entonces era Julio el Tuno. Ahora, es simplemente Julio Pardo, el autor más influyente en la historia contemporánea de la modalidad y cuyo legado mantiene vivo en la actualidad su hijo, Julio Pardo Carrillo, acompañado de su gente de siempre, esa que ha vuelto a ganar un primer premio en 2026 con 'El sindicato'.

Este Lunes de Coros, el Paseo de la Fama del Carnaval que se sitúa en la plaza Fragela cuenta ya con otra estrella que ilumina el firmamento carnavalero. Pegada a la de Enrique Villegas y muy cerca de la de Adela del Moral, destapada el pasado domingo, muestra parte de la filosofía de vida de Julio Pardo con la última frase del coro 'Los Martínez', primer premio de 2023 y última agrupación en la que participó. "Disfruta con libertad y con valentía, que la vida son dos días", reza en la placa que eleva a Pardo a la eternidad.

El mundo corista se congregó al mediodía de este lunes para recordar a la figura de Pardo. Fueron muchos los coristas de coros como 'La esencia', 'ADN', 'Los mentirosos', 'El reino de los cielos', '¡Qué pechá de paja!', 'Tu muralla', 'Al garete' o el callejero 'Los matarratas' que acompañaron a la batea de 'El sindicato', plantada ante la entrada del Gran Teatro Falla, para participar en un acto íntimo y emocionante. Presidido por el alcalde de Cádiz, Bruno García; y la concejala de Fiestas, Beatriz Gandullo; además de representación de concejales del PSOE y presidentes de colectivos carnavaleros como Antonio Propocio, de Ascoga; o Humberto González, de Comparsistas 1960, fueron los nietos de Julio Pardo los que tuvieron el honor de destapar la estrella que recordará para siempre la trayectoria carnavalera de su abuelo, con 16 primeros premios y 14 segundos premios.

En nombre de la familia, fue Julio Pardo Carrillo, su hijo, quien tomó la palabra para recordar la figura de su padre. Pardo, además de dar las gracias a todos los coristas que les han arropado en este acto, ha recordado que "para mi padre, había dos días que eran importantes en el Carnaval. Primero era el día de la Erizá, que casualmente hace tres años un día de la Erizá se marchó, y este Lunes de Carnaval", lo que ha motivado la elección de esta jornada. Asimismo, ha mostrado su convencimiento de que, "si él nos está viendo, que estoy seguro de que sí, estará muy contento y muy orgulloso de ver que su tierra le sigue reconociendo tanto que hizo por la fiesta y tanto que hizo por la cultura de Cádiz. Estará muy orgulloso de que su coro sigue aquí unido, potente y feliz de continuar con su legado y convencido de seguir haciéndolo, si Dios quiere, por mucho tiempo".

Por su parte, el alcalde de Cádiz, Bruno García, no ha querido resaltar solo la trayectoria de Julio Pardo, sino que también se ha acordado de todos los que le han rodeado en casi cuatro décadas de Carnaval: "Siempre ha querido rodearse de un equipo de personas y veo aquí caras muy emocionadas porque esta estrella es, por supuesto, para Julio, pero también es para la obra que ha hecho y una de sus grandes obras es haber creado un equipo, un grupo de amigos, un grupo de personas que aman a la ciudad de Cádiz y al Carnaval. Hoy, esta estrella es suya pero vosotros también formáis parte de su legado".

El aroma de nardos de 'Los taberneros del puerto'

El coro de Julio Pardo interpreta la última cuarteta del popurrí de 'Los Martínez'

Las coplas no podían faltar en un acto tan emotivo y tan carnavalero como este. Una selección con dos caras muy diferentes. La primera de ellas fue el último coro que realizó Julio Pardo, 'Los Martínez'. Un Martínez que era un personaje que podría definir al propio Pardo. Por ello, en la estrella figura el remate de su popurrí. Su coro le interpretó una última cuarteta cargada de emoción, esa misma que sintió su grupo cuando tuvo que terminar de competir con él sin estar Julio ya presente.

El coro de Julio Pardo canta el tango de 'Los taberneros del puerto'

Y, por supuesto, no podía faltar el tango de 'Los taberneros del puerto', segundo premio de 1982, su música más recordada con la letra Como el aroma de nardos. Una copla que cantó toda la familia corista presente junto a Los duros antiguos, que puso el broche a un merecido reconocimiento por todo lo que Julio Pardo aportó en vida y un legado que su grupo, con el liderazgo de su hijo, aún mantiene muy presente.