Julio Pardo ha recibido este Lunes de Carnaval el homenaje de todo el mundo corista, y de la fiesta en general, al descubrirse la estrella con su nombre que ya figura en el Paseo de la Fama de la plaza Fragela. Un recuerdo emotivo en el que estuvo presente el coro de su hijo, 'El sindicato', que ha obtenido el primer premio en el COAC 2026.
1/28
Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz
/
Miguel Gómez
