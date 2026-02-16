El Carnaval en la calle
Agenda del Lunes de Carnaval: carruseles de coros y empiezan los concursos de Unicaja y Popurrís
Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz
Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz / Miguel Gómez

Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz

El corista recibe el homenaje en pleno Lunes de Carnaval, jornada especial para todos los coros

La estrella de Julio Pardo ya brilla ante el Gran Teatro Falla

Miguel Gómez

16 de febrero 2026 - 15:32

Julio Pardo ha recibido este Lunes de Carnaval el homenaje de todo el mundo corista, y de la fiesta en general, al descubrirse la estrella con su nombre que ya figura en el Paseo de la Fama de la plaza Fragela. Un recuerdo emotivo en el que estuvo presente el coro de su hijo, 'El sindicato', que ha obtenido el primer premio en el COAC 2026.

Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz
1/28 Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz / Miguel Gómez
Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz
2/28 Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz / Miguel Gómez
Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz
3/28 Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz / Miguel Gómez
Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz
4/28 Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz / Miguel Gómez
Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz
5/28 Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz / Miguel Gómez
Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz
6/28 Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz / Miguel Gómez
Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz
7/28 Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz / Miguel Gómez
Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz
8/28 Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz / Miguel Gómez
Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz
9/28 Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz / Miguel Gómez
Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz
10/28 Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz / Miguel Gómez
Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz
11/28 Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz / Miguel Gómez
Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz
12/28 Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz / Miguel Gómez
Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz
13/28 Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz / Miguel Gómez
Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz
14/28 Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz / Miguel Gómez
Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz
15/28 Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz / Miguel Gómez
Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz
16/28 Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz / Miguel Gómez
Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz
17/28 Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz / Miguel Gómez
Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz
18/28 Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz / Miguel Gómez
Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz
19/28 Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz / Miguel Gómez
Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz
20/28 Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz / Miguel Gómez
Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz
21/28 Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz / Miguel Gómez
Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz
22/28 Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz / Miguel Gómez
Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz
23/28 Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz / Miguel Gómez
Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz
24/28 Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz / Miguel Gómez
Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz
25/28 Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz / Miguel Gómez
Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz
26/28 Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz / Miguel Gómez
Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz
27/28 Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz / Miguel Gómez
Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz
28/28 Las imágenes del acto de descubrimiento de la estrella dedicada a Julio Pardo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz / Miguel Gómez

También te puede interesar

Lo último

stats