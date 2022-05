Las estatuas se forjan en el Mentidero entre rivales y amigos

"Yo me he sentado a maquillarme tres veces ya”, dice José Sibón, el director de la chirigota ‘Los caraduras de Cai’. Las estatuas de ‘Sheriff’, Rober Gómez y Juan Pérez se preparan en un local de la plaza del Mentidero. La maquilladora, Sara Romero, de Camerino de Artes y Horrores, se afana para fijar el color verde a la cara del ‘Sheriff’. Los chirigoteros llevan varias capas para que el calor no desbarate el maquillaje. “Un tónico especial sin agua para resecar la piel, luego una base con aceite que repele el sudor y también unos polvos fijadores. Si en febrero hay que fijar el maquillaje, imagínate ahora”, dice Romero. Sibón apunta que “en preselección sudábamos gotas verdes, pero no se caía el maquillaje”.

Se vive un ambiente de Carnaval inmejorable. No han parado de llegar amigos y rivales para saludar. Muy cerca se visten la chirigota del ‘Bizcocho’ y la comparsa de Jona. El ‘Sheriff’ dice que “recibir estas visitas es agradable”. El coplero está tranquilo, al fondo del local donde hay menos bulla. Después del debut de las preliminares asegura tener “la sensación de estar compitiendo”, debido “a las reacciones del público el primer día. Puede ser un año bonito”. A escasas horas de jugarse en pase a la final el creador de ‘Caimán’, ‘Los aleluyas’ o ‘Los aguafiestas’ sabe que “hoy puede ser un día clave”, añadiendo que cantar en el tercer lugar “es un elemento a nuestro favor”.

Rober Gómez presume de tatuaje: la estatua de Moret. Casi su casa, él que echó los dientes en Los Pabellones con Pepe Gómez, su padre. Su progenitor y Miguelito Clares están en el dibujo que luce en un brazo. Y, cómo no, en el reparto de estatuas no se lo pensó y eligió a Don Segismundo, que desde su pedestal en San Juan de Dios ve la vida pasar. “Significa mucho para mí”, admite.

‘Sibón’ Bolívar mira a su caballo con miedo. Le quedan un Carnaval y un verano de actuaciones cargando con el equino de foame. “No sé qué voy a hacer. En el coche no me cabe”, reconoce. Todo se andará. O se cabalgará. Habrá una solución, porque el libertador venezolano no puede ir a pie, después del impacto que ha supuesto en las tablas del Falla a caballo.

Mucho Carnaval y del bueno se respira en el local. Andrés Gatica, un fijo del ‘Sheriff’ desde ‘Las madrinas’ en 1998, Antifaz de Oro con casi 40 años de Carnaval y siempre llegando a los tonos que se le exigen. Otro histórico como Chico Vallejo, nueva adquisición, cuenta que lleva sin descansar desde 1986. “Ni la mili pudo dejarme sin Carnaval, lo que sí ha hecho la pandemia”, explica.

Siguen llegando carnavaleros. Sergio Guillén ‘Tomate’, otrora componente de esta chirigota. Juan ‘Ardentía’, de la chirigota de ‘Cascana’ y ‘Melli’, y Añoño, de ‘Los Paco Alga’. ¿Qué importa en esos momentos la competición? En la familia del ‘Sheriff’ todos son bienvenidos. Algo han sembrado en tantos años para facilitar la camaradería.