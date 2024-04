El error en un programa de TV sobre quién ganó el último COAC en comparsas

La afición al Carnaval de Cádiz superó la frontera de Cortadura hace ya mucho tiempo. Se cuentan a miles los seguidores que a nivel andaluz y nacional están atentos a todo lo que se cuece en el Gran Teatro Falla durante el mes de febrero. Pero, a pesar de su enorme implantación, todavía hay personas a las que se les escapa la actualidad más reciente de la fiesta.

Esta semana, se ha producido un hecho muy curioso en el concurso 'Atrápame si puedes', de Canal Sur TV. En el programa de access prime time que presenta de lunes a viernes el humorista Manolo Sarriá, exintegrante del afamado Dúo Sacapuntas, una concursante optaba a un bote de 21.100 euros, una cantidad nada despreciable, si acertaba una simple pregunta carnavalera: ¿Qué comparsa de Martínez Ares ganó la última edición del Concurso de Agrupaciones de Cádiz?

Con un mínimo seguimiento de la actualidad, la respuesta es muy sencilla. Sin embargo, la concursante falló al decir que fue 'Una chirigota con clase'.

No hacía falta ser Juanelo para poder acertar esta pregunta, aunque sí es cierto que si no te interesa esta fiesta se puede fallar. El despiste fue tremendo por varios motivos. El primero de ellos es que la que nombró no fue una comparsa, sino una chirigota del grupo liderado por el Love, con autoría de José Luis Bustelo. El segundo es que no fue realizada por Martínez Ares, autor que colaboró con esta agrupación anteriormente al hacer parte de la música de 'Los príncipes encantados, ¡gracias, igualmente!' (primer premio en 1991) y 'Los hermanos Strambolini. ¡Alehop! Qué caía más tonta' (1992). El tercero es que esta chirigota es del año 1996, consiguiendo en aquella edición el primer premio, siendo un auténtico pelotazo con el célebre Don Adolfo. Y, por último, y no menos importante, el nombre de la comparsa de Martínez Ares que ganó el pasado COAC fue 'La oveja negra'.

Este error no ha pasado desapercibido en las redes sociales, en donde la carga gaditana ha estado muy presente para tomarse a guasa este fallo que a esta concursante le costó un buen dinero.