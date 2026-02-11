Las entradas para la final de Romanceros salen a la venta este miércoles

Las entradas para la final del XLVI Concurso de Romanceros del Carnaval de Cádiz 2026, que se desarrollará mañana 12 de febrero en el Palacio de Congresos de Cádiz, salen a la venta hoy miércoles 11 de febrero a partir de las 17 horas en el Gran Teatro Falla. Según informan desde el Ayuntamiento de Cádiz, la entrada general se pondrá a la venta en la taquilla situada frente a la Facultad de Medicina, mientras que las entradas para personas con discapacidad y mayores de 65 años se venderán en la taquilla situada frente al Bar Ducal.

La modalidad de venta presencial busca favorecer que los gaditanos tengan acceso preferente a las entradas del Carnaval de Cádiz. Asimismo, especifican en el Ayuntamiento, los romanceros finalistas tendrán reservadas un cupo de localidades para acceder a la sesión. Los precios de las entradas de la final son 10 euros para Butaca y 7 euros en Anfiteatro.

En taquilla podrán adquirirse un máximo de dos entradas de público general por persona. Una medida que tiene el objetivo de que un mayor número de público pueda acceder a las entradas. Las entradas destinadas a personas con problemas auditivos, visuales, mayores de 65 años, personas con movilidad reducida y/o diversidad funcional, y personas con discapacidad igual o superior al 65 %, deberán presentar en el momento de la compra, la documentación pertinente que acredite la circunstancia de la movilidad reducida y el cumplimiento del requisito de la edad.