El doblete del prolífico Marcos Antonio Nogueroles

El azar del sorteo quiso que uno de los más prolíficos autores del Carnaval, Marcos Antonio Nogueroles, viviera en la función del domingo un doblete con las dos agrupaciones de adultos que trae este año al Falla. Para colmo, una cantaba detrás de la otra: la comparsa de Chiclana 'La llave' y la chirigota de Cádiz 'Qué cruz de guía'. "Parece que lo han hecho para quitarme del medio en una sola noche", decía entre risas a punto de abrirse las cortinas para que actuara la comparsa. Estaba expectante, aunque reconocía que "no se disfruta igual porque no sabe uno a qué agrupación atender en las horas previas a las actuaciones". A la confección de estas dos agrupaciones se suman otras tres de juveniles. De postre, el romancero de de Antonio Beiro. ¿De dónde saca tanto tiempo?. "Lo hago cuando no tengo guardias en el trabajo. El Carnaval es mi desahogo. Es que me gusta mucho", decía este funcionario de prisiones. Tras la actuación de 'La llave' tenía previsto quedarse en bambalinas para disfrutar de 'Qué cruz de guía'.