Todo en esta vida es susceptible de empeorar. Hasta esta fiesta ordinaria. Y si no, escuchen esa cosa autodenominada cuarteto que llegó anoche al Falla desde Ciudad Real. Qué decepción. Mira que pensé que igual, al venir de un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, se les habría pegado algo el talento cervantino. Yo esperaba un cuarteto ejemplar y me encontré con algo que, cómo sería, me dio vergüenza ajena. Miren que yo disfruto cuando veo la decadencia de este Concurso de perroflautas, pero escuchar a Fofó decir después de actuar que venían a salvar el cuarteto gaditano me pareció excesivo. No le deseo eso ni a mi peor enemigo, ni a Don Carnal vaya. Que el escenario del Gran Teatro Falla, por el que han pasado cuartetos de cámara interpretando a Händel, sea mancillado por estos energúmenos me parece demasiado. Si por mí fuera los llevaba a la Prevención, como hacían antiguamente, cuando en este país había orden y los dejaba encerrados hasta que fueran capaces de rimar algo capaz de dibujar una sonrisa a un gaditano. O sea, cadena perpetua.

Creo que ya va siendo hora que Brunetino contrate a los muchachos de Desokupa y que empiezan a repartir sopapos a los que quieran venir a aportar su granito de arena a estas carnestolendas. No hace falta, en serio, aquí ya tenemos bastante flojos y maleantes sin oficio ni beneficio. No cabe un tonto más. Háganme caso. Respeten a esta pobre vieja que sólo quiere un poco de silencio.