La defensora sorpresa del Carnaval de Cádiz frente a la chirigota negacionista: "No podemos convertir el Falla en la mamarrachada que ustedes han hecho allí"

El bochorno de la chirigota 'Abre los ojos' en su actuación del concurso del Carnaval de Cádiz ha llegado a todos los medios nacionales. La prensa y los programas y tertulias de televisión mañaneras y de tarde han abordado el asunto, invitando algunos de ellos a la autora de esta supuesta agrupación negacionista, que recibió el rechazo del público del Teatro Falla ante un repertorio y voces sin calidad pese a que la autora decía que habían ensayado mucho.

Y entre ellos ha sido una intervención la que ha llamado la atención de los carnavaleros: la de Susana Díaz, ex presidenta de la Junta de Andalucía. Las palabras de la actual senadora en Espejo Público defendiendo el Carnaval pronto se hicieron viral en X y fueron muchos los aficionados los que alabaron las respuestas de la política, tertuliana en varios magazines como este de Antena 3. "Katy ha conseguido que esté de acuerdo con Susana Díaz", "No pensaba que podía estar de acuerdo con ella", empezaban a comentar los twitteros.

Porque la respuesta de la socialista fue contundente. "A mí me han dado caña en el Falla y lo han hecho con calidad y me ha honrado, y lo que no podemos es convertir el Falla en la mamarrachada que ustedes han hecho allí esta semana y ahora todo el mundo aproveche para ir al Falla a cachondarsrse del Carnaval", le decía a la autora. "Hay gente todo el año trabajando por el Carnaval de Cádiz y respetando quien va allí desde una opinión diferente. Ya le digo que puede discrepar con usted y conmigo, que se ha metido conmigo, pero con calidad artístitica y honrando al Carnaval de Cádiz", señalaba Díaz.

Incluso no daba crédito a las palabras de la líder de la agrupación que aseguraba que habían estado ensayando "sin parar". "Pues anda que no ha habido para mucho", le constetaba Susana Díaz mientras otro periodista del programa comentaba "que no había dado frutos". La intervención corrió como la pólvora por las redes sociales.

La situació histórica vivida en el Falla rápidamente se extendió, se hizo viral en las redes sociales. Carnavaleros de renombre y aficionados se hicieron eco del ejercicio de libertad que es el Carnaval de Cádiz. Por aquí no pasa un mensaje que ha querido lanzarse, en este caso anti-vacunas, desde el mínimo respeto a lo que es el concepto y la esencia de lo que es una chirigota.

Uno de los primeros en hablar fue José Antonio Vera Luque, que con bastantes tablas en esto del Concurso espetó que "podría haber sido peor, podrían haber traído cupletinas", dijo con sorna. También habló otro chirigotero bien conocido, José Guerrero Yuyu, que habló de lo indigno del espectáculo de ayer y de la lógica respuesta del público del Falla,

El autor veterano Luis Ripoll ha comentado a este Diario que "la gente no es tonta. El público del Falla sabe que en unas preliminares, puede haber de todo. Bueno,regular,malo y malísimo. Pero respeta la ilusión y la valentía del que viene a exponer su repertorio.

Pero, añade el comparsista, "lo sucedido ayer, se aparta de todos los cánones carnavalescos y se notó a leguas que el grupo de personas que apareció por el escenario, venían a "exponer" un discurso panfletario, reaccionario, negacionista, fascista e insultante. Además utilizando menores y más cosas que no me atrevo a asegurar", sentenció.

El cuartetero Ángel Gago no dudó tampoco en agradecer al público del Teatro Falla su reacción, con un sincero "mi enhorabuena al público del Falla de hoy"