Los autores del Carnaval de Cádiz tras el pase de 'Abre los ojos': "No se puede usar nuestro escenario para un despropósito de tal envergadura"

La Asociación de Autores del Carnaval de Cádiiz ha mostrao su "más enérgica repulsa y bochorno por lo vivido ayer en el Gran Teatro Falla" en la actuación de la chirigota 'Abre los ojos'. aunque se niegan "a llamarla agrupación" ni siquiera, ya qu no tuvieron ni "el más mínimo respeto por todo lo que engloba la palabra chirigota".

"Es inaceptable que un concurso con la solera, la repercusión y la importancia del nuestro, tenga que soportar escenas tan dantescas como las vividas con la presencia de este grupo de personas", añaden. "No se trata de censurar, ni de coartar la libertad de expresión de nadie... simplemente se trata de entender que hay un respeto mínimo que hay que guardar sí o sí. Hay muchos años y mucha lucha detrás de la historia de este concurso para conseguir que pudiéramos tener lo que hoy tenemos y mucha gente que se dejó su vida en el camino, como para tener que aguantar que se use nuestro escenario para un despropósito de esta envergadura", ha expresado en un comunicado la directiva de la Asociación de autores, que preside Fran Sevilla Pecci.

Desde el colectivo restaltan "el problema" que puede venir en los próximos años "por el altavoz sin filtro que suponen 20 minutos en "prime time" en televisiónes y redes". "Por tanto hay que poner remedio sea como sea, y facultar al jurado o a la organización para que pueda tomar medidas en el momento en que estas situaciones se produzcan"

Los autores del Carnaval consdieran que "habrá tiempo de hablarlo entre todos , pero por favor, que no caiga en el olvido lo que pasó ayer en nuestro templo".

La respuesta del Falla

El público del Concurso Oficial de Agrupaciones (COAC), tantas veces puesto en duda, tantas veces tachado de su disposición al aplauso fácil, sacó ayer en esta undécima sesión preliminar del certamen 2025 su inteligencia, orgullo y sorna más gaditana para rebelarse contra una chirigota que llegaba a las tablas del Gran Teatro Falla con un supuesto mensaje negacionista. Supuesto porque fue tal la implacabilidad del respetable, más respetable que nunca, que apenas dejó escuchar las letras de un grupo que comenzaba su presentación con un discursito -también debidamente neutralizado toda vez visto el cariz del repertorio- interpretado por el actor vasco Óscar Terol. Con una ristra de ocurriencias, como "esta chirigota !me asusta!' y cantando finalmente coplas el público cortó este momento más bochornoso.

Actualmente, la normativa del COAC no contempla la posibilidad de que se le eche el telón a ninguna agrupación en situaciones normales de seguridad. Ante la petición reiterada del público asistente al Gran Teatro Falla en la sesión celebrada ayer, las reglas actuales del Concurso no lo permiten. Las únicas circunstancias en las que el telón podría echarse sería por una cuestión de seguridad o alteración del orden público, caso este en el que no sería ni los miembros del jurado los que tendrían que tomar dicha decisión, sino los responsables de seguridad del recinto.