La decimosexta sesión de preliminares del COAC 2026, en directo

Las preliminares encaran sus últimos días. Esta noche arranca la última semana de esta fase que concluirá el miércoles tras la reprogramación por la suspensión de la novena sesión. Para este lunes, la decimosexta función tiene a Manuel Cornejo como cabeza de serie, que además hará doblete con la autoría de su comparsa, 'Los invisibles', y la de Palmira Santander que firma junto a Manolín Santander, 'La biblioteca'.

Otros atractivos de la noche llegan con los regresos de un grupo de veteranos comparsistas que vuelven a las tablas del Falla con 'La carne vale', la chirigota del Cascana que viene con la propuesta 'Los quince en las algas' y el grupo del Molina y Jesús Manuel Selma Martín-Murga el Melli con 'Los que la tienen de mármol'.