Franco revive de nuevo en el Falla

Franco ha reaparecido en las tablas del Falla. El cuarteto 'Abierto por reforma' ha escenificado la exhumación del dictador, encarnado por Jorge Gil, conocido como el Perrichi, junto a la cuadrilla encargada de los trabajos, formada por cuatro representantes de los principales partidos políticos.

"Me la he jugado", ha dicho el propio Franco, o más bien un impostor, como revelan al final del repertorio. Hasta ayer mismo se planteaba no acudir esta noche al Falla con este tipo, "temeroso" de la reacción del público. "No por el repertorio, que no ofende a nadie, sino por el plante, hasta dudé de aparecer con este maquillaje", reconoce.

Sin embargo, el cuarteto de Alcalá de Guadaira ha salido muy contento con la actuación."Esto es carnaval" y, además, el tema -la exhumación de los restos del caudillo- es "muy actual", han dicho.

Una de las agrupaciones más recordadas que se atrevió con un tipo del dictador fue 'Esto comingo no pasaba', que sacó José Antonio Vera Luque en el año 2007.