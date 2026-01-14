La cuarta sesión de preliminares del COAC 2026, en directo

El Teatro Falla vive esta noche de miércoles la cuarta sesión de preliminares del COAC 2026, con ocho nuevas agrupaciones en la competición. Destaca la comparsa de Jona, cabeza de serie de esta función, que llega como 'El manicomio' tras el segundo premio obtenido el año pasado con 'El cementerio'. Pero además abrirá el coro de Chiclana y estarán las chirigotas de Miguel Ángel Llul 'Una chirigota en teoría'; y la de Robe Gómez, como 'Los Robins', así como la chirigota que en 2025 fue cuartofinalista con 'Cariño... qué pelusilla me tienes'. En comparsas, cerrará sesión la comparsa de David Principito, este año 'Los fantasmas' y se suman otros dos desde Sevilla y Marbella.