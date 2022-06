Los coros buscan remedio al fiasco

El Carnaval de 2022 está dejando imágenes para el recuerdo. Coros cantando a grupos de personas que se pueden contar con los dedos de una mano, bateas circulando por una calle Ancha desierta sin nadie que les escuche y carruseles desangelados. Más de un corista se habrá acordado amargamente de esa célebre frase que dice cuidado con lo que deseas porque igual algún día lo consigues. Y es que el gaditano viene repitiendo machaconamente en los últimos años que el Carnaval de Cádiz debe ser para los gaditanos. Este año se ha logrado y ha quedado demostrado que la fiesta grande de Cádiz necesita de los visitantes para adquirir su dimensión más global. Pero, como este Carnaval de Fiestas Típicas Gaditanas en la que el Concurso lo ha devorado todo ya no tiene remedio, al menos habrá que buscar soluciones que palien el rotundo fracaso del primer fin de semana. Por eso, los coros se han puesto en marcha y una de las primeras opciones que están barajando seriamente es la de unificar los dos carruseles del Domingo de Piñata y regresar a los orígenes, es decir, todos los coros rodeando la plaza de Abastos como se hacía tradicionalmente. Con esta medida se confía en paliar la sangría de público, sobre todo en zonas como la plaza Mina o la calle Ancha, puestos que los grupos que cantaron en la plaza sí que tuvieron más personas oyendo sus repertorios.

Antonio Procopio (’Carrera oficial’)

Antonio Procopio, autor del coro ‘Carrera oficial’ y presidente de Ascoga, reconocía que “en las zonas de la plaza Mina había menos gente, pero en la plaza sí que había ambiente. Menos que otros años, es innegable, pero sí que cantábamos ante público. Esto nos hace pensar que igual es buena idea regresar al carrusel clásico con todos los grupos dando vueltas alrededor del mercado como se hacía antes. Estamos hablando y prácticamente estamos todos los coros de acuerdo”, decía.

Procopio reconocía que el calor y, sobre todo, el hecho de que el lunes no fuera fiesta “ha condicionado mucho la llegada de gente de fuera”.

Antonio Bayón (‘Pachamama’)

Antonio Bayón, primer premio de coros de este 2022 se resigna a una “complicada” realidad. “Es evidente que estos dos días han sido algo desangelados pero, al menos tenemos algo”, reflexiona el letrista de ‘Pachamama’ que, desde luego, opina que “hubiera sido imposible” hacer el carrusel en su hora tradicional de mediodía “porque lo hubiéramos pasado francamente mal” y, por otro, lado también se posicionó “de acuerdo al cambio de fecha” porque “en febrero todo el mundo sabemos cómo estaba la situación sanitaria...”, rememora.

También recuerda Bayón que “uno de los grandes errores” ha sido “no variar el día de fiesta para el lunes de coros”. “Creo que lo propuso el gobierno municipal y que se lo tumbó la oposición, ¿no?, eso me ha parecido un error muy gordo porque nos deslució mucho este primer fin de semana”.

Con todo, Bayón asegura que ellos arrancan “bastante gente en el tramo de 20.30 a 22.30 horas” para escucharlos aunque no niega “las calvas que se ven de público”. “Es lógico, en realidad, la gente tiene que trabajar. No pasó ayer en Plaza Mina y el domingo en el Mercado, que a cierta hora pues no teníamos mucha gente a la que poder ofrecer el repertorio”.

“Pero por lo menos tenemos algo, no es el impacto de otros años, claro, pero al menos algo. He leído que la hostelería dice que ha facturado el 50% del Carnaval anterior, ¿verdad?, pues mira, bueno es aunque sea la mitad, menos es nada. Creo que ha sido una decisión difícil la que se ha tenido que tomar pero, mira, tenemos Carnaval, que yo creo que se necesitaba a muchos niveles”, valora Bayón cuyo coro se ha tomado este martes “de descanso” para volver el miércoles a la carga “en el Concurso de Presentaciones”, el jueves “estaremos cantando en la Residencia de Fragela a los mayores” y viernes, sábado y domingo, “a la batea, por supuesto”.

Nandi Migueles (’El carromato de los niños’)

Nandi Migueles y los suyos están participando en este Carnaval con una antología, ‘El carromato de los Niños’. El coro se ha encontrado con el mismo problema que los demás: la falta de público. Migueles, que le da “un seis raspado” de nota al primer fin de semana, expone lo que a su juicio son varios motivos. “Cada vez en Cádiz somos menos gente y hace mucho calor ya, por lo que muchos gaditanos están ya en la playa. El fin de semana han coincidido muchas fiestas como la Feria de Puerto Real o el Rocío. Y hay que tener en cuenta que la mayoría de las agrupaciones de Sevilla no han venido al Concurso porque en esa provincia hay muchas ferias”, explica.

Para el letrista y músico “el público es el que hay y además la cabalgata a la misma hora que los carruseles fue un desacierto. Deberían haberla puesto un poco antes para que la gente pudiera volver al centro. Como es normal la gente se fue a casa cuando vio la cabalgata porque al día siguiente no era fiesta. Se han juntado una cuantas cosas”.

“Es un cúmulo de cosas que se veían venir pero hasta que no han llegado no la hemos podido comprobar in situ. Tendremos que aguantar el tirón y que cada coro se busque las papas. Buscar público, más que nada”, argumenta.

“Siempre hemos tenido gente alrededor domingo y lunes, pero no como otras veces. El carrusel de la plaza de Mina hay que eliminarlo. Esa plaza es para que jueguen los chiquillos, hay que buscar otra alternativa”, añade. Y por último vaticina que “va a ser peor el próximo fin de semana porque va a hacer mucho calor. Habrá que empezar más tarde porque vamos a cantar al principio a pleno sol”, concluyó.

José Manuel Pedrosa (‘Los Babetas’)

Para José Manuel Pedrosa, músico y director del coro ‘Los babeta’, “el domingo fue un fracaso total, un poco mejor el lunes”. Y afirma que en el seno del coro “tenemos claro que ha pesado mucho no tener el lunes festivo, que es culpa de quienes no quisieron cambiar el día de febrero a junio. Así, los gaditanos no hubieran tenido prisa para acostarse el domingo, porque el lunes además había colegio. El domingo, con la cabalgata a la vez, y la coincidencia con las ferias en la provincia, también se notó”.

Coincide con Migueles en que “ha sido un compendio de cosas”, apuntando además que “más allá de las 00.00 no había nada oficial ni había carpa. Sin atractivos es difícil que viniera gente de fuera”. Concluye realizando una reflexión: “Quizás es que estemos acostumbrados al mismo Carnaval, y este año no creo que se haya publicitado mucho. Hemos visto a mucha gente perdida preguntando por los carruseles. Gente despistada creyendo que se mantenían los horarios de febrero”.

Luis Frade (‘Un coro de la hostia’)

Luis Frade, autor del coro callejero ‘Un coro de la hostia’, reconoce que junto a los suyos ha vivido un sábado, domingo y lunes de carnaval “atípico, sin mucha gente, influenciado principalmente por el tema del no festivo del lunes, aparte de la fecha, claro está”. El corista señala que “el ambiente ha sido estupendo, magnífico, pero muy poca gente en todos sitios y donde antes había 500 personas alrededor, estos días ha habido 70”.

Del conjunto del fin de semana grande confirma que el sábado fue el día más fuerte, aunque tampoco estuvo nada mal el lunes de coros, “que estuvimos en la plaza por la tarde noche desde las 20.30 a las doce menos cuarto y había público, aunque entre un coro y otro pues se percibía el vacío”.

Y dentro de la singularidad de este Carnaval, Frade confía más en el ambiente del segundo fin de semana de Carnaval que el primero, que es tradicionalmente el más cuantitativo, “pues ya no está ni el Rocío, ni la Feria de Puerto Real, así que creo que será algo mejor en ambiente”, estima de una experiencia que le ha resultado distinta, el único año sin aglomeraciones en torno a su coro.

Coristas como Rafael Pastrana hablan del Carnaval de junio como un “auténtico churro”

Rafael Pastrana (‘Los dueños de Cádiz’)

Rafael Pastrana hijo, autor de ‘Los dueños de Cádiz’, está realmente insatisfecho con el resultado de este Carnaval “desangelado”. El comparsista y corista describe “la sensación agridulce” que le han transmitido los suyos, “pues había muchas ganas de batea, de calle, de cantar y te encuentras que hay más gente en la batea que abajo en la calle, y esto no ha sido agradable”.

“El domingo, que es el día más grande del Carnaval, fue paupérrimo, y el lunes parecía un lunes como otro cualquiera”, explica, “porque aparte de que no fue festivo, pues había fiestas como el Rocío, y si eres devoto, pues no vas a venir a Cádiz, e igual ocurre con todas las fiestas”.

Con todo, Pastrana puntualiza que “estoy muy descontento con la gestión del Ayuntamiento porque han tenido dos años para organizar un carnaval y el cambio de fecha pues ha acarreado todo esto, pero ya que se cambia, pues al menos intenta que no te coincida con todo”. Continúa sentenciando que “ha sido un verdadero churro y la sensación general es que el carnaval de febrero ilegal parecía más carnaval que este”.

Juan Lucena (‘Antología de Julio Pardo’)

Juan Lucena, director de la ‘Antología de Julio Pardo’, reconocía como sus compañeros que quizá la solución pueda estar en “unificar los dos carruseles en uno y colocarnos todos alrededor del mercado, como antiguamente, porque hemos visto que ha funcionado mejor que el de Mina”. Eso sí, aclaraba que “en ese caso hay que dejar claro que las bateas tienen que moverse, porque vamos a ser 15 grupos en una zona reducida”.

Lucena sí que deseó “volver a febrero cuanto antes porque se ha demostrado que este invento no ha funcionado”.