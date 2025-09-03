El Coro Libertario ya tiene nombre para el COAC 2026

Un nuevo grupo ha anunciado este miércoles su proyecto para el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026. Este es el conocido como El Coro Libertario, capitaneado en la autoría por Miguel Ángel García Argüez el Chapa. En la próxima edición será 'La carnicería'.

Desde su creación en el año 2018 con 'Tiempos modernos', este coro ha pisado la Gran Final del COAC en dos ocasiones. La primera fue en 2022 con 'Tierra y libertad', obteniendo el cuarto premio. Este puesto lo repitió en el año 2024 con 'El gremio'. En la pasada edición, fue semifinalista con '¡Qué barbaridad!'. Tal y como lleva sucediendo desde 2022, la autoría recaerá al completo en Miguel Ángel García Argüez el Chapa, quien en la próxima edición también concursará con la comparsa 'El desguace'.

En cuanto a la modalidad de coros, hasta la fecha no se conoce el nombre de ninguno de los finalistas en 2025. De esta forma, los grupos de David Fernández y José Manuel Pedrosa, Los Estudiantes, Julio Pardo y Antonio Rivas, y Luis Rivero aún deben dar a conocer el tipo que defenderán sobre las tablas del Falla. Sí ha anunciado el coro de Nandi e Inés Migueles que se tomará un año de descanso.

Del resto de participantes, destaca el coro de Faly Pastrana, que se llamará 'Los mentirosos'. La principal novedad será la creación de un nuevo coro con la autoría de Felipe Marín, Nene Cheza y Kiko Álvarez que participará con 'Los caletarios'. Por su parte, el coro de Chiclana, que fue cuartofinalista en la pasada edición con 'Ley natura', será 'La ciudad perfecta'. A estos también hay que sumar que el coro de Sevilla será 'La muralla', el de Ceuta volverá con 'Al lío', y el de Huelva concurrirá con 'Dame veneno'.