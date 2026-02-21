Las coplas que no se pudieron cantar en el Falla en el COAC 2026

Aplusos desde el Gallinero del Gran Teatro Falla durante el COAC 2026.

No todas las letras que se crearon y se ensayaron con la ilusión de cantarlas sobre las tablas del Teatro Falla sonaron en el concurso gaditano. El corte del jurado oficial para la final o las semifinales dejó sin interpretar pasodobles y cuplés de agrupaciones que esperaban seguir avanzando en el COAC.

Algunas de ellas se han podido disfrutar en las calles gaditanas, que siempre sanan; otras la comparten sus autores con Diario del Carnaval y se exponen en este reportaje. Entre ellas está un pasodoble de ‘Los locos’, donde la comparsa de Piru y Tomate denuncia el escaso tiempo de una madre en una baja maternal; otro de ‘El manicomio’, donde Jona se dirige a los jóvenes que ahora cantan el “cara al sol”, recordándoles como fueron los duros tiempos de la dictadura. En comparsas, ‘OBDC. Me quedo contigo!!’, de Germán García Rendón, comparte también una copla a la dureza de aceptar la vejez, “de aprender a despedirse”. Y ‘Las muñecas’, que se quedaron a las puertas de las semifinales, tenían preparada otra a la “maldita bulimia”.

En chirigotas ‘Los hombres de Paco’ –que firman Javi García ‘Ojo’, Alejandro Sánchez Helmo y Sergio Guillén ‘Tomate’– querían rendirle homenaje en la gran final a ‘Los cubatas’, de cuyo cajonazo se cumple 40 años. Y ‘Los Robin’, de Rober Gómez y Daniel Albaiceta, querían sorprender de nuevo con sus cuplés robados, esta vez cogiendo el inicio de música y letras de ‘Tampax goyescas’ y ‘Los exegeraos’ con una cupletina. ‘Los cadisapiens (la involución) iban a cantar en las semifinales un pasodoble a su barrio de La Viña a través de los nombres de mujeres de sus calles y de dos vecinas ilustres.

'Los locos'

Comparsa 'Los locos'. / Lourdes de Vicente

Con un amor infinito,

mientras le canta una nana

el niño bebe con ganas

la dulce leche que emana

desde su pecho bendito.

Con un amor infinito,

de un manantial generoso

presta a unos labios curiosos

desde su pecho el reposo

cada gotita de amor.

Y acostado en su regazo

va sintiendo el balanceo,

mientras llena la tripita

y va colmando su deseo.

Santa cura pa sus llantos

y sus pataleos,

para dormirse en la gloria,

plenos de felicidad.

Y aunque a veces sobre la carne se hundan los dientes,

ella sigue dándole besos

continuamente.

Que hice yo, que tan solo soy un hombre corriente

para tener a mi lado

a la diosa mas valiente.

Ese lazo que construyeron

desde su vientre

de hace cada vez más fuerte

cuando bebe un poco más.

Pero las lunas

pasaban sobrevolando sobre su cuna,

la prisa se quiso colar tan

inoportuna

y se acabó tu permiso para la maternidad.

Quien pretende romper ese lazo, seguro no sabe lo que escuece.

Y si un dia fue madre seguro ese honor, no lo merece.

Que su llanto en la puerta

es cuchillo clavado mil veces,

vuando te tienes que ir

solo con cuatro meses,

solo con cuatro meses,

ay con cuatro meses.

'El manicomio'

Comparsa 'El manicomio' / German Mesa

Tú que vas de “Cayetano”

y te has unido al rebaño

De la “camisita nueva”.

Tú que con tus veinte años,

el “cara al sol” vas cantando

por las aceras.

Tú que adaptas el discurso

según escuchas a tus colegas,

tú que vas alzando el brazo

aunque seas de barrio

y de la clase obrera.

No te vengo a convencer,

pero si quieres saber

la verdad de la posguerra

y si con Franco vivían tan bien,

pregúntale a tu abuela

‘pa’ que te pueda explicar

lo que era hablar

sin opinar, sin rechistar,

esclavizada entre los baños y la cocina,

arrodillada al crucifijo y al permiso marital.

Que, en esos tiempos,

sin la firma del marido

no te abrían ni una cartilla.

Y luego vete a tu abuelo

‘pa’ que te cuente del miedo,

del hambre, el racionamiento,

la represión, de los paredones

y las cunetas.

Que te hablen de los obreros,

de patrones usureros,

de salarios a la carta

sin desempleo

ni derecho a huelga.

De falsos señalamientos,

de muerte frente al silencio,

de exilio, de analfabetos

y de una cultura ‘domesticá’.

Y si te encuentras

con homosexuales

de esa etapa puñetera,

háblales de maleantes,

de palizas y condenas,

de centros de internamiento

y rehabilitación social.

‘Pa’ que cuando alces el brazo

junto a tus colegas,

Cara al sol y a esa bandera,

pienses en todas las abuelas,

padres, madres, hijos y nietas

que murieron por los derechos

y por la libertad

que tu ignorancia pisotea.

'OBDC. Me quedo contigo!!'

Comparsa 'OBDC. Me quedo contigo!!' / Lourdes de Vicente

Te han preparado en el tiempo

a ser un adulto, más no a envejecer

será que nunca es momento

hasta que te clava el puñal la vejez

Al nacer se nos enseña

por costumbre nos diseñan

para el rumbo por la vida

Cada paso en la escalera

escarmiento en la trinchera

ser adulto es la guarida

pero nadie nos enseña

nos prepara y nos alerta

cómo es envejecer

Ese tránsito al desierto

de temblor y blanco pelo

del camino a la vejez

No se nos prepara para el eco

de una casa sin sus voces

A observar muy fijamente en el espejo

al desconocido que lleva tu nombre

Como un goteo, tiempo finito

vuelve marchito

lo que brilló y antes fue

y que te sientes un chavalito

como mentira más cruel

A recordar que fue el amor

con un adiós en la retina

que el fuego aquel que te quemó

duerme en tu piel, y ya es ceniza

Desaprender en el error

cambiar el rol de padre a hija

Sorpresa inerte, nada es intenso

mirar la muerte como un descuento

Decirle adiós a un amigo

desde el niño que un día fuiste

Ver a tus hijos, que quizá no se repite

hacerse viejo es aprender

a despedirse.

'Los hombres de Paco'

Chirigota 'Los hombres de Paco' / Lourdes de Vicente

Los pibe carnavalero

con los móvil se relajan

y usan mucho el internete

pa meté mierda y hacerse filtro.

Y como yo soy pureta

voy a darle un consejillo:

saca el móvil del bolsillo,

Ponte unos casco y abre el youtú

del tirón.

Tí escribe ‘Los cubata’ en buscador 1986

¡¡Que había hasta falla!!

sin Canal Sur.

Fue al cajón.

Como serían esos cubatas,

40 años de resaca y...

y goza aún de buena salud.

Paco hombres de Paco, Gómez y Emilio que en los 80

fueron a una cruzada con un ingenio que aún se recuerda

Celebró el cajonazo algún idiota

que no calló a está chirigota,

con su ironía y buen humor,

que a nuestra tierra volvió loca.

Juventud. escúchame y toma nota

‘Los cubatas’ que llenen tu boca

sean los que un día cantando coplas

hicieron grande a la chirigota.

'Los robin'

La chirigota 'Los Robins'. / Miguel Gómez

(Cuplé robado al Yuyu

de ‘Tampax goyescas’ 2001’)

Me han regalado un móvil por navidad

que es una maravilla,

tanto que las instrucciones del manual

son las páginas amarillas.

Y tengo domotizada la casa entera

y con el móvil controlo la cafetera

y también controlo un váter nuevo.

El móvil advierte, coge y me dice:

“ten cuidado con tu culo, porque tu niño tiene lombrices”.

¡No ha robado tú na’, crespillo!

El móvil controla

hasta el satisfyer.

yo estoy acostumbrado

a que nunca falle.

El satisfyer de hombre

me lo pongo y me relaja,

y el día del apagón

yo no pude hacerme una tortilla.

---

(Cupletina robada a los villegas

‘Los exageraos’ (2024)

Mi niño con 8 años

es capillita

y quiere salir en un coro y ser torero.

Pa colmo ahora me ha dicho que es sevillista,

por eso algunas veces yo es que prefiero,

yo es que prefiero…

llevárselo a las monjas y que me devuelvan todo el dinero.

---

Felipe González dice

en una entrevista

que él sigue siendo

todavía socialista,

y dice que a Pedro Sánchez

no va a votarlo.

Se niega a votar al psoe

y va a votar en blanco,

va a votar en blanco,

va a votar en blanco,

porque Felipe es sincero

y cada vez está siendo más franco.

----

Cariño, ven a la cama, te estoy esperando.

Espera que está el Peluca en el pasodoble.

Cariño, hace un rato ya y se me está pasando.

Por culpa del pasodoble no tuve sexo,

no tuve sexo…

y to la noche en una esquinita cortando queso.

'Los cadisapiens (la involución)'

Chirigota 'Los cadisapiens (la involución)' / Lourdes de Vicente

Hay amores de los que nunca se olvidan,

hay amores que te dejan tan marcao,

que el flechazo es para toda la vida

y yo desde niño estoy enamorao.

De una reina con los cabellos de plata,

el perfume de su sal me conquistó,

y en las tardes de verano más hermosas

ese amor responde al nombre de ROSA,

piel morena y pelo rubio como el sol.

Y es TRINIDAD tan discreta y apartada,

tan coqueta y tan callada,

a la que le basta un guiño

para atravesarme el alma

Y BELÉN, el descanso y el cobijo,

entre amores encendidos

ella me ofrece la calma.

PALMA de mi pasión,

que compite a porfía

con esa otra ilusión

que me roba el corazón

la SANTÍSIMA MARÍA.

A todas las quiero yo

pues son la misma mujer,

ella es PATROCINIO y también PASTORA,

ella es CATALINA, LA PETRÓLEO Y SALVAORA...

La Viña de mi querer.

'Las muñecas'

Comparsa 'Las muñecas'. / Germán Mesa

Era solo una niña,

solo una niña,

solo una niña.

Irrumpiste en mi vida igual que el invierno en el primer amor.

Principios de un idilio tóxico y dañino

y siendo vulnerable en tu valoración.

Era solo una niña,

solo una niña,

relación de amor-odio,

quitando apetito

y mi resignación.

Cuántas noches en vela yo,

el mundo a mí se me cayó

mientras me controlabas

y mi alegría se me apagó.

Soy tuya, soy tuya,

y aunque tú me hicieras daño,

tú me convencías

que nadie me querría.

Yo creía en tus engaños.

Soy tuya, soy tuya.

Me alejaste de mi gente

y el miedo en mi mente

a que me sustituyan.

Con el hambre que tenía

de vivir la vida,

qué mal me sabía.

Todo lo devolvía

porque no me gustó

y yo no me acepto

y nunca me veo guapa.

¿Dónde quedó mi amor propio?

¿Dónde están mis años

y dónde están mis besos?

Maldita bulimia

y maldito mi peso.

Enterrada en este cuerpo

mientras yo me vuelvo,

Loca por mis huesos.