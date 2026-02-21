Las coplas que no se pudieron cantar en el Falla en el COAC 2026
Distintas agrupaciones comparten con Diario del Carnaval algunas de las letras que tenían preparadas para la final o semifinales
No todas las letras que se crearon y se ensayaron con la ilusión de cantarlas sobre las tablas del Teatro Falla sonaron en el concurso gaditano. El corte del jurado oficial para la final o las semifinales dejó sin interpretar pasodobles y cuplés de agrupaciones que esperaban seguir avanzando en el COAC.
Algunas de ellas se han podido disfrutar en las calles gaditanas, que siempre sanan; otras la comparten sus autores con Diario del Carnaval y se exponen en este reportaje. Entre ellas está un pasodoble de ‘Los locos’, donde la comparsa de Piru y Tomate denuncia el escaso tiempo de una madre en una baja maternal; otro de ‘El manicomio’, donde Jona se dirige a los jóvenes que ahora cantan el “cara al sol”, recordándoles como fueron los duros tiempos de la dictadura. En comparsas, ‘OBDC. Me quedo contigo!!’, de Germán García Rendón, comparte también una copla a la dureza de aceptar la vejez, “de aprender a despedirse”. Y ‘Las muñecas’, que se quedaron a las puertas de las semifinales, tenían preparada otra a la “maldita bulimia”.
En chirigotas ‘Los hombres de Paco’ –que firman Javi García ‘Ojo’, Alejandro Sánchez Helmo y Sergio Guillén ‘Tomate’– querían rendirle homenaje en la gran final a ‘Los cubatas’, de cuyo cajonazo se cumple 40 años. Y ‘Los Robin’, de Rober Gómez y Daniel Albaiceta, querían sorprender de nuevo con sus cuplés robados, esta vez cogiendo el inicio de música y letras de ‘Tampax goyescas’ y ‘Los exegeraos’ con una cupletina. ‘Los cadisapiens (la involución) iban a cantar en las semifinales un pasodoble a su barrio de La Viña a través de los nombres de mujeres de sus calles y de dos vecinas ilustres.
'Los locos'
Con un amor infinito,
mientras le canta una nana
el niño bebe con ganas
la dulce leche que emana
desde su pecho bendito.
Con un amor infinito,
de un manantial generoso
presta a unos labios curiosos
desde su pecho el reposo
cada gotita de amor.
Y acostado en su regazo
va sintiendo el balanceo,
mientras llena la tripita
y va colmando su deseo.
Santa cura pa sus llantos
y sus pataleos,
para dormirse en la gloria,
plenos de felicidad.
Y aunque a veces sobre la carne se hundan los dientes,
ella sigue dándole besos
continuamente.
Que hice yo, que tan solo soy un hombre corriente
para tener a mi lado
a la diosa mas valiente.
Ese lazo que construyeron
desde su vientre
de hace cada vez más fuerte
cuando bebe un poco más.
Pero las lunas
pasaban sobrevolando sobre su cuna,
la prisa se quiso colar tan
inoportuna
y se acabó tu permiso para la maternidad.
Quien pretende romper ese lazo, seguro no sabe lo que escuece.
Y si un dia fue madre seguro ese honor, no lo merece.
Que su llanto en la puerta
es cuchillo clavado mil veces,
vuando te tienes que ir
solo con cuatro meses,
solo con cuatro meses,
ay con cuatro meses.
'El manicomio'
Tú que vas de “Cayetano”
y te has unido al rebaño
De la “camisita nueva”.
Tú que con tus veinte años,
el “cara al sol” vas cantando
por las aceras.
Tú que adaptas el discurso
según escuchas a tus colegas,
tú que vas alzando el brazo
aunque seas de barrio
y de la clase obrera.
No te vengo a convencer,
pero si quieres saber
la verdad de la posguerra
y si con Franco vivían tan bien,
pregúntale a tu abuela
‘pa’ que te pueda explicar
lo que era hablar
sin opinar, sin rechistar,
esclavizada entre los baños y la cocina,
arrodillada al crucifijo y al permiso marital.
Que, en esos tiempos,
sin la firma del marido
no te abrían ni una cartilla.
Y luego vete a tu abuelo
‘pa’ que te cuente del miedo,
del hambre, el racionamiento,
la represión, de los paredones
y las cunetas.
Que te hablen de los obreros,
de patrones usureros,
de salarios a la carta
sin desempleo
ni derecho a huelga.
De falsos señalamientos,
de muerte frente al silencio,
de exilio, de analfabetos
y de una cultura ‘domesticá’.
Y si te encuentras
con homosexuales
de esa etapa puñetera,
háblales de maleantes,
de palizas y condenas,
de centros de internamiento
y rehabilitación social.
‘Pa’ que cuando alces el brazo
junto a tus colegas,
Cara al sol y a esa bandera,
pienses en todas las abuelas,
padres, madres, hijos y nietas
que murieron por los derechos
y por la libertad
que tu ignorancia pisotea.
'OBDC. Me quedo contigo!!'
Te han preparado en el tiempo
a ser un adulto, más no a envejecer
será que nunca es momento
hasta que te clava el puñal la vejez
Al nacer se nos enseña
por costumbre nos diseñan
para el rumbo por la vida
Cada paso en la escalera
escarmiento en la trinchera
ser adulto es la guarida
pero nadie nos enseña
nos prepara y nos alerta
cómo es envejecer
Ese tránsito al desierto
de temblor y blanco pelo
del camino a la vejez
No se nos prepara para el eco
de una casa sin sus voces
A observar muy fijamente en el espejo
al desconocido que lleva tu nombre
Como un goteo, tiempo finito
vuelve marchito
lo que brilló y antes fue
y que te sientes un chavalito
como mentira más cruel
A recordar que fue el amor
con un adiós en la retina
que el fuego aquel que te quemó
duerme en tu piel, y ya es ceniza
Desaprender en el error
cambiar el rol de padre a hija
Sorpresa inerte, nada es intenso
mirar la muerte como un descuento
Decirle adiós a un amigo
desde el niño que un día fuiste
Ver a tus hijos, que quizá no se repite
hacerse viejo es aprender
a despedirse.
'Los hombres de Paco'
Los pibe carnavalero
con los móvil se relajan
y usan mucho el internete
pa meté mierda y hacerse filtro.
Y como yo soy pureta
voy a darle un consejillo:
saca el móvil del bolsillo,
Ponte unos casco y abre el youtú
del tirón.
Tí escribe ‘Los cubata’ en buscador 1986
¡¡Que había hasta falla!!
sin Canal Sur.
Fue al cajón.
Como serían esos cubatas,
40 años de resaca y...
y goza aún de buena salud.
Paco hombres de Paco, Gómez y Emilio que en los 80
fueron a una cruzada con un ingenio que aún se recuerda
Celebró el cajonazo algún idiota
que no calló a está chirigota,
con su ironía y buen humor,
que a nuestra tierra volvió loca.
Juventud. escúchame y toma nota
‘Los cubatas’ que llenen tu boca
sean los que un día cantando coplas
hicieron grande a la chirigota.
'Los robin'
(Cuplé robado al Yuyu
de ‘Tampax goyescas’ 2001’)
Me han regalado un móvil por navidad
que es una maravilla,
tanto que las instrucciones del manual
son las páginas amarillas.
Y tengo domotizada la casa entera
y con el móvil controlo la cafetera
y también controlo un váter nuevo.
El móvil advierte, coge y me dice:
“ten cuidado con tu culo, porque tu niño tiene lombrices”.
¡No ha robado tú na’, crespillo!
El móvil controla
hasta el satisfyer.
yo estoy acostumbrado
a que nunca falle.
El satisfyer de hombre
me lo pongo y me relaja,
y el día del apagón
yo no pude hacerme una tortilla.
---
(Cupletina robada a los villegas
‘Los exageraos’ (2024)
Mi niño con 8 años
es capillita
y quiere salir en un coro y ser torero.
Pa colmo ahora me ha dicho que es sevillista,
por eso algunas veces yo es que prefiero,
yo es que prefiero…
llevárselo a las monjas y que me devuelvan todo el dinero.
---
Felipe González dice
en una entrevista
que él sigue siendo
todavía socialista,
y dice que a Pedro Sánchez
no va a votarlo.
Se niega a votar al psoe
y va a votar en blanco,
va a votar en blanco,
va a votar en blanco,
porque Felipe es sincero
y cada vez está siendo más franco.
----
Cariño, ven a la cama, te estoy esperando.
Espera que está el Peluca en el pasodoble.
Cariño, hace un rato ya y se me está pasando.
Por culpa del pasodoble no tuve sexo,
no tuve sexo…
y to la noche en una esquinita cortando queso.
'Los cadisapiens (la involución)'
Hay amores de los que nunca se olvidan,
hay amores que te dejan tan marcao,
que el flechazo es para toda la vida
y yo desde niño estoy enamorao.
De una reina con los cabellos de plata,
el perfume de su sal me conquistó,
y en las tardes de verano más hermosas
ese amor responde al nombre de ROSA,
piel morena y pelo rubio como el sol.
Y es TRINIDAD tan discreta y apartada,
tan coqueta y tan callada,
a la que le basta un guiño
para atravesarme el alma
Y BELÉN, el descanso y el cobijo,
entre amores encendidos
ella me ofrece la calma.
PALMA de mi pasión,
que compite a porfía
con esa otra ilusión
que me roba el corazón
la SANTÍSIMA MARÍA.
A todas las quiero yo
pues son la misma mujer,
ella es PATROCINIO y también PASTORA,
ella es CATALINA, LA PETRÓLEO Y SALVAORA...
La Viña de mi querer.
'Las muñecas'
Era solo una niña,
solo una niña,
solo una niña.
Irrumpiste en mi vida igual que el invierno en el primer amor.
Principios de un idilio tóxico y dañino
y siendo vulnerable en tu valoración.
Era solo una niña,
solo una niña,
relación de amor-odio,
quitando apetito
y mi resignación.
Cuántas noches en vela yo,
el mundo a mí se me cayó
mientras me controlabas
y mi alegría se me apagó.
Soy tuya, soy tuya,
y aunque tú me hicieras daño,
tú me convencías
que nadie me querría.
Yo creía en tus engaños.
Soy tuya, soy tuya.
Me alejaste de mi gente
y el miedo en mi mente
a que me sustituyan.
Con el hambre que tenía
de vivir la vida,
qué mal me sabía.
Todo lo devolvía
porque no me gustó
y yo no me acepto
y nunca me veo guapa.
¿Dónde quedó mi amor propio?
¿Dónde están mis años
y dónde están mis besos?
Maldita bulimia
y maldito mi peso.
Enterrada en este cuerpo
mientras yo me vuelvo,
Loca por mis huesos.
