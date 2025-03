Coplas inéditas (sin COAC) cantadas en las calles de Cádiz en Carnaval de Selu, Canijo, Shoniket3, Manolín,..

Todas las coplas que se crearon para el Carnaval de Cádiz 2025 no se han podido escuchar en el Teatro Falla. A pesar de lo largo del concurso, los diversos fallos del jurado o la elección de unas letras en vez de otras para competir, han dejado algunos pasodobles y cuplés en el tintero. Pero como se sabe, siempre quedará la calle. Por eso, algunas agrupaciones del COAC, que se unen a las callejeras en esta semana de fiesta por la ciudad, están descubriendo a los que se acercan a escucharles esta nuevas coplas, que reciben el aplauso del aficionado que no pudo ser en el teatro. Aquí te dejamos varias de ellas.

'Los muchachos del congelao', chirigota del Canijo

El Canijo volvía este año con su chirigota pero el jurado decidió que sólo llegara hasta los cuartos de final en el concurso. Viendo su repetorio, seguro que nos quedaban muchas buenas letras por escuchar. Una de ellas es un pasodoble a Andalucía, donde Antonio Pedro Serrano tira que "la comunidad de los mil refranes", hilando uno tras otro, para denuncia la situación de la comunidad autónoma "que se muere". La chirigota ya la publicó en sus redes y la han cantando por ejemplo en la plaza de Santa Cruz, uno de sus lugares favoritos para cantar en la calle.

'Una chirigota con Shoniket3', la chirigota de los pibes

La chirigota de los Pibes no pudo estar en semifinales, una fase en la que también tendrían que haber estado para buena parte de los aficionados. Entre el repertorio que tenían preparado está un pasodoble donde recuerdan a muchos carnavaleros, que por trayectoria y lo que han siginificado para la fiesta merecen el Antifaz de Oro y no lo tienen. Catalino, MCgregor, Fernandi, Gago, Libi, Chico Vallejo, Sánchez Reyes Lupi, Manolito Aragón, Francis, Emilio Santander, Perico Ramos, Kike Mayone, "y no están todos que se irán sin Antifaz de Oro. "Pues por lo visto le faltan 20 años cantando con un coro", terminan. El grupo también cuenta con dos cuplés nuevos, al Papa y a las coreografías de Luis Rivero.

'Apartamentos turísticos Juani Wainjaus', la chirigota del Selu

La 'Juani' no ha podido cantar a uno de sus graves problemas en el Teatro Falla. La chirigota de José Luis García Cossio no pasó a la final y la gerente de este particular apartamento turístico nos cuenta ahora en la calle su "angustia y condena" por tener un cuerpo mejor. "Mi pájaro come más que yo", dice , con años sin tomarse una cerveza y sin mojar pan en la mayonesa "y si mojo hora y media en la bicicleta. Pilates y de todo y "cuando llego a mi casa me peso y estoy igual". Aunque tiene una gran estrategia para sentirse bella: "Llamo a mis amigas, les compro una docena de dulces. Ya que yo no adelgazo que por lo menos engorden ellas".

El pasodoble sorpresa de 'Los cagones' a Sánchez Reyes

La agrupación firmada por Manolín Santander y José Manuel Sánchez Reyes tenía reservada para la Gran Final del COAC 2025 una sorpresa para el segundo de ellos. Manolín preparó de sorpresa un pasodoble en reconocimiento de la gaditanía y la entrega carnavalera del periodista gaditano, ensayado a su espaldas. En una actuación de este sábado pasado de Carnaval, recibía la copla completamente emocionado e impactado ya que no tenía ni la más mínima sospecha del tributo que pretendían rendirle sus chirigoteros.