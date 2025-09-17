La comparsa de Tamara Beardo se divide en dos

Tras tres años exitosos en los que ha estado por mérito propio en las semifinales, se abre una nueva etapa en la comparsa de Tamara Beardo por la división de este grupo en dos partes al separarse la directora de su conjunto y formar uno nuevo para el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026.

De esta forma, Tamara Beardo se ha quedado con Bea Aragón, letrista de la comparsa 'La chulita' en 2025, y ha rescatado a Mari Charo Suárez, coautora de 'La tía de la tiza' (2023) y 'La chirigotera' (2024), sus dos comparsas anteriores, para sacar 'Lxs invencibles'. La gran novedad será el estreno de Beardo como autora de la música, sustituyendo en esta responsabilidad a José María Barranco el Lacio.

En esta nueva aventura, Tamara Beardo contará con algunas componentes de su etapa con Juan Fernández como autor, que nació en la cantera y dio el salto a adultos en 2005 con 'Gatos, la revolución de los felinos'.

Por su parte, el resto del grupo de la comparsa 'La chulita', liderado por Yoli Álvarez, ha decidido mantenerse unido y se ha buscado a nuevos autores para mantener en pie este proyecto, que aún no tiene nombre. La terna formada por José Antonio Rodríguez Tatán, Quique Lozano, Alejandro Villegas Lale y Eder Rey será la encargada de la confección del repertorio.

Eder Rey, uno de los letristas de la chirigota de Santoña y que en este 2026 traerá la chirigota gaditana 'La Viña de mis ojos', será el único de los autores que se mantendrá de 'La chulita', ya que colaboró con esta comparsa con algunas letras. Por su parte, José Antonio Rodríguez Tatán se pasa a la modalidad de comparsas tras tomarse un descanso su chirigota para la próxima edición. En 2025, fue uno de los autores de la chirigota 'Cádiz de la Frontera'.

Alejandro Villegas Lale llega a este grupo tras dos años exitosos con la chirigota de su padre, Gueli Villegas, consiguiendo un primer premio en 2024 con 'Te he dicho 1.748.654 veces que no soy exagerao (los exageraos)' y un cuarto premio en 2025 con 'Cádiz, los que van a cantar te lasudan (los disléxicos)'. Por último, de Quique Lozano solo existe una referencia como autor de la comparsa juvenil 'A los pies de La Caleta', en 2022.

Las Niñas de Alcalá anuncian su nombre

Otro grupo que también ha dado a conocer su nombre es la comparsa de Las Niñas de Alcalá, que en las últimas tres ediciones del Concurso del Gran Teatro Falla ha sido cuartofinalista con 'Las del tacatá' (2023), 'La consentida' (2024) y 'Las perras' (2025). En 2026, volverá a concurrir en el certamen de coplas con 'Las jorobadas'.

No habrá cambios en su autoría, contando con la letra de Antonio Medina y Jaime Jesús Cruz, y la música de David Castro.

En este 2026, se cumplirán diez años de su estreno en el Concurso del Falla con 'La desconocida'. Muy pronto, en 2018, consiguió dar el salto a los cuartos de final con 'Las irrepetibles', regresando a este estatus en el COAC en 2023 con 'Las del tacatá'. Ahora, este grupo ya se prepara para intentar asaltar por primera vez las semifinales.