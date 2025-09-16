El Canijo volverá a escribir en Cádiz para el coro de Julio Pardo y Antonio Rivas

Aunque se ha despedido de la chirigota, la modalidad que más ha cultivado y que mayores éxitos le ha proporcionado, Antonio Pedro Serrano 'El Canijo' estará muy presente en el Carnaval de Cádiz 2026. Después de conocerse que será letrista de la comparsa de Nene Cheza, el autor sevillano afincado en la capital gaditana también escribirá para un coro. Concretamente volverá con el grupo con el que ya estuvo en 2019 y 2020: el de Julio Pardo y Antonio Rivas.

El coro más laureado y más veterano del Carnaval de Cádiz, creado en 1978 por el recordado Julio Pardo Merelo, anunciaba en la noche de este lunes este fichaje y el nombre con el que concursará en 2026. Se llamará 'El sindicato', con música y dirección de Julio Pardo Carrillo y letra de El Canijo y del sempiterno Antonio Rivas. Esta vez no participará en la autoría del coro Carlos Sánchez Maira 'Carlines', que ha venido compartiendo esta responsabilidad con Rivas en los dos últimos años.

El coro fue en el Carnaval de 2025 'El lado oscuro', obteniendo el cuarto premio. Las riendas del grupo las lleva Julio Pardo Carrillo sucediendo a su padre. Será el quinto Carnaval en el que pondrá la música a la agrupación de manera oficial después de 'Tócame' (2020), 'Los Martínez' (2023), 'Los luciérnagas' (2024) y 'El lado oscuro' (2025).

Por su parte, Rivas, que se inició en este coro en 1992 con 'Guanahaní', realizó un parón con este conjunto en 2019 que se prolongó hasta 2020. En ambas ocasiones fue El Canijo el letrista para 'El batallitas' y 'Tócame', respectivamente.

El Canijo decía adiós a la chirigota este año con 'Los muchachos del congelao', cuartofinalista, después de una exitosa trayectoria jalonada de primeros premios como 'Los que salimos por gusto', 'Los Juan Palómez...' y 'Ricas y maduras'. Poco después se anunciaba, este mismo verano, su unión con Nene Cheza para sacar en 2026 la comparsa 'Los pájaros carpinteros'.