La comparsa del COAC que carga contra el estigma de los andaluces en España: "En mi propio país me desprecian por ser de Andalucía"

La comparsa 'La Tribu' apuntó directo a la yugular del centralismo por su racismo y su intento de ridiculizar otros acentos y tradiciones como la andaluza. La agrupación dirigida por Javier Bohórquez, con letra de Miguel Ángel García Argüez 'El Chapa', cantó una letra dura contra la actitud de algunos españoles hacia la cultura andaluza.

"Quién dice que en España, no hay racismo. Si aquí la tribu mía, lo está sufriendo", inician su primer pasodoble de la semifinal, jugando con su tipo de tribu. Para después desarrollar cómo, con ciertas actitudes, los componentes de su tribu se han visto marginados, desplazados, ridiculizados por no tener una piel "castellana y europea" y por su lengua de origen.

De este modo, siguen argumentando en la letra cómo se han aguantado durante años los menosprecios a los símbolos y, por ser "de tierra pobre", las bromas de mal gusto. Véase la imitación de acentos desafortunada y bromas fuera de contexto. "Yo sé que tú te sientes superior, como un pobre necio. Y hoy te maldigo. Por tu rechazo, tus prejuicios y tus desprecios", dice la letra.

En el tramo final, reivindican que "el país donde tú y yo vivimos es tan mío como tuyo". Un canto para defender sus raíces, que elevan hasta lo más alto del Falla, ante esa "España altanera y narcisista". Un grito para que el "racismo centralista" deje de ridiculizar. Y concluyen: "Cuánta vergüenza tener que sentir que en mi propio país, me desprecian por ser de Andalucía".

Comparsa, La tribu - Semifinal

Letra completa del pasodoble de 'La Tribu' contra la 'andaluzofobia'

Quién dice que en España, no hay racismo

Si aquí la tribu mía, lo está sufriendo

Quién dice que no existe, supremacismo

Si yo junto a los míos, vemos como está creciendo

Español que de siempre, me has marginado

Y que mi dignidad me la pisoteas

Porque esta piel antigua, que yo he heredado

No tiene tu blancura, castellana y europea

Tu aún me discriminas, y me has discriminado

Por mi lengua, mi origen, mi aspecto

Por los que me has humillado

Y has tratado como una basura

Muchos símbolos de mi cultura

Que siempre has menospreciado

Y por venir de tierra pobre, te he aguantado bromas

Que me avergonzaron

Yo sé que tú te sientes superior

Como un pobre necio

Y hoy te maldigo

Por tu rechazo, tus prejuicios y tus desprecios

No es que lo diga con mucho orgullo

Pero el país donde tú y yo vivimos

Es tan mío como tuyo

Y por eso ante esa España

Altanera y narcisista

Canto pa que mis raíces

No me las ridiculice

Tu racismo centralista

Calla y trágate tu odio

Tu desdén y chulería

Cuanta vergüenza

Tener que sentir

Que en mi propio país

Me desprecian por ser

De Andalucía