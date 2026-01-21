COAC 2026 | Sergio Guillén 'El Tomate': "Sentimos la responsabilidad de abrir los ojos a la juventud y darle ese toque guerrillero del Carnaval"

Pregunta.-El nombre de la comparsa parece que no deja lugar a muchas dudas, ¿o sí?

Respuesta.-Hombre, la locura en Cádiz la podemos interpretar de varias formas. Y el levante parece ser que nos vuelve locos, ¿no?

P.-¿Qué se va a encontrar el aficionado cuando escuche la comparsa?

R.–Pues una comparsa de la línea nuestra, de estos años atrás. Con gaditanismo, por supuesto, por bandera. Y con el sello nuestro, fresco y joven.

P.–¿Cómo se reparten la autoría Tomate y Piru?

R.–Piru se encarga de la letra de los pasodobles y yo de la letra y la música del resto del repertorio.

P.–Seis comparsas en adultos y tres finales, ¿es más de lo que soñaron los dos autores cuando cogieron a aquel grupo que venía de triunfar en juveniles?

R.-En seis años lo que hemos conseguido es mucho. Y no solo los premios, sino la afición que hemos ganado. Es brutal. Yo creo que somos la comparsa, si no me equivoco, junto con la de Antonio Martínez Ares, que más seguidores tiene. Ahora mismo, a día de hoy, la juventud mueve mucho.

P.–¿En qué momento comprendió que se habían asentado en la elite, que habían llegado para quedarse?

R.–A ver, yo creo que en ‘El embrujo de Cádiz’ es cuando realmente la comparsa ya cuaja del todo, después de su segunda final. Fue como decir ‘escúchame, que esto no es casualidad’. Incluso cuando ya salimos como ‘Los niños sin nombre’ y el año siguiente sacamos ‘La Ciudad de Dios’ y fue una comparsa semifinalista que gustó bastante, es como que no fue casualidad, que no fue cosa de un año. Y ahora ya nos sentimos una de las punteras, como se suele decir.

P.–¿Qué se siente al ser una comparsa tan esperada a pesar de la juventud del grupo?

R.–Pues la verdad es que es bonito y a la vez tiene su responsabilidad. Porque además de ser una comparsa tan esperada, creo que el mensaje que nosotros lanzamos es muy importante para la juventud ahora. Entonces nos sentimos un poco con esa responsabilidad de lanzar un mensaje propio para que la juventud con nuestra copla se sienta identificada y sea parte de la lucha social, del día a día. Abrir un poquito los ojos a la juventud y darle ese toque guerrillero que tenemos aquí en el Carnaval de Cádiz.

P.–El grupo sigue siendo muy joven y el papel de los autores no solo es componer, ¿es también acompañar o aconsejar a los chavales en su crecimiento?

R.–Para mí es como si fueran mis hermanos pequeños, mis sobrinos. Porque son niños muy buenos, tenemos mucha suerte, la verdad. Son niños que vienen de casa muy bien enseñados, de siempre, desde que los cogimos. Y son chavales que les apasiona esto, pero tienen otras inquietudes. Sus estudios, sus carreras, sus trabajos. Van creciendo, ya no son tan niños. Ya tienen sus 27, 28 años. Entonces, como que hemos creado una familia y ya las inquietudes de hace cinco años han cambiado, ya son otras. Las inquietudes de ellos ahora es que a ver si puedo independizarme, a ver si puedo conseguir un trabajo digno que vaya de la mano con lo que he estudiado. Son otras inquietudes que ahora también las intentamos reflejar en las letras, porque al final creo que nosotros nos adaptamos también mucho al grupo para escribir. Intentamos que el grupo cante coplas que les duela a ellos.

P.-¿El regreso de Martínez Ares y la permanencia de Bienvenido es bueno para la modalidad y el aficionado y ‘malo’ para los que con ellos compiten?

R.-Eso es bueno para todos, porque es bueno para la afición, por supuesto, porque son dos grandes autores, y bueno para las demás agrupaciones, porque así tenemos una competencia directa y es bonita la competición. Siempre que se lleve bien y que se lleve sin veneno del malo. Y bueno, ya cuando uno lleva a lo mejor varios años ahí, pues dice ‘estoy compitiendo con Antonio, estoy compitiendo con Jesús o con otros grandes de la fiesta’, y es un orgullo. Vamos a intentar este año competir con ellos a muerte y a ver qué pasa. Yo creo que es bueno para todos. A nosotros, por ejemplo, cuanto más calidad haya, nos autoexigimos más a la hora de sacar los repertorios.

P.-Y además, ganar un premio con esa competencia sabe mejor.

R.-Sí, lo que pasa es que yo creo que el año pasado, por ejemplo, la calidad del concurso fue brutal y faltaba Antonio. Te pones a mirar la final de comparsas y ‘El cementerio’ fue un comparsón, ‘La tribu’ estuvo muy guay y fue una buena comparsa también. Las momias, o sea, nosotros, también. Creo que la calidad no depende de los nombres, depende según el año, porque a lo mejor vienen dos con las que no se contaba con una calidad impresionante y se llevan un primero y un segundo.

P.-Entonces, ¿el relevo está garantizado o cree que va a tardar en llegar?

R.-Creo que ese relevo ya está, que es evidente desde hace unos cuatro años para acá, más o menos. Que ya Jona se asentó en finales, nosotros también, está Cornejo también que ha asomado la cabeza en finales, Germán siempre ahí llamando a la puerta y está Marta también, o sea, yo creo que hay autores y autoras que tienen calidad, bastante calidad. De hecho, el año pasado no estuvo Antonio y Jona y nosotros, que estuvimos en la gran final, estuvimos con el listón bastante alto.

P.-¿Qué espera de este Concurso?

R.-Que lo pasemos bien y disfrutemos mucho. Y que nos regale el dios Momo un concurso bonito.