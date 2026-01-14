COAC 2026| Luis Rossi sobre el pase preliminar de 'Seguimos cayendo mal': "Ha sido el estreno soñado"

Entre bambalinas, Luis Rossi alzaba las manos, se llevaba pulgar e índice al puente de la nariz, cruzaba y descruzaba los brazos... Vamos, que el autor, junto a Diego Letrán y Quique Parodi, de la chirigota 'Seguimos cayendo mal' ha "sufrido", se ha "emocionado" y ha "disfrutado" del pase preliminar de su agrupación que ha realizado "el estreno soñado".

"¡Estaba atacadísimo!", reconoce el periodista que minutos antes se abrazaba y se volvía a emocionar con los chavales de su agrupación y los dos compositores de este nuevo tridente creativo, pero que se tiene cogida la medida "desde hace años". "Desde que Mario Rodríguez y yo decidimos, de manera muy cortés, disolver nuestro matrimonio sabíamos que el músico natural de esta chirigota era Diego Letrán que ya nos había hecho algunas músicas y que, además, teníamos esa espinita clavada con 'Verano azul', una chirigota que tuvo algunos problemitas, y bien que hoy nos la hemos quitado... Y luego Quique Parodi que lleva muchos años en esto y que se ha acoplado muy bien a la chirigota", ha asegurado el letrista que en esta tercera sesión preliminar ha recogido todo "el esfuerzo" que reconoce que han hecho a nivel interpretativo los integrantes de su chirigota.

Y es que 'Seguimos cayendo mal', tripulantes de un avión en plena caída, tenían que cantar en picado. "Desde el primer momento que surgió la idea, antes del mes de mayo, teníamos claro que había que ensayar en esa postura desde el principio. Hemos ensayado en sillas de playa, que han acabado todas destrozadas de tanto para arriba y para abajo, en el Cine Plaza de San Fernando, en unas gradas, por supuesto, en la tarima que llevamos en el escenario... Es que tenían que acostumbrar el diafragma, comprobar la potencia al cantar, poder escucharnos, es que el que va más arriba tiene la cabeza a tres metros del suelo, poca broma", ha explicado.

Complicaciones técnicas que, a juicio de la reacción del respetable, que los ha despedido al grito de ¡chirigota, chirigota! han sido del todo superadas. "Creo que partimos del tipo, que el tipo ya es gracioso, y eso es algo que hemos ido aprendiendo, porque en años anteriores hemos llevado tipos, digamos, más clásicos. Así que con este tipo, que ya te hace gracia, hemos intentado construir los personajes, los pequeños detalles y muchas pamplinas de las que nos gustan a nosotros y que tenemos un montón más por soltar y, bueno, sí han entrado, se ha conectado con el público que es lo que, al final, más nos importa a nosotros independientemente de quedar más arriba o más abajo".

Una conexión que ha llegado desde la comicidad, pero que se ha solidificado, también, desde la crítica. Y es que para Rossi ha sido "muy emocionante" el momento en el que el respetable se ha puesto en pie para celebrar un segundo pasodoble donde "la juventud habla a la juventud" para "desmontar bulos", "hablar claramente sobre el atraso que vivió España durante 40 años" y advertir de los peligros que supone la pérdida de la democracia "que hay que seguir manteniéndola". "Para nosotros era una letra importante, dura, con la que, de alguna manera, mostramos nuestras credenciales", asevera.

Por todo ello, para Luis Rossi, para Diego Letrán y para Quique Parodi, que han escrito "al alimón las piezas del repertorio" -"aunque bueno el estribillo es de Quique", ríe-, el estreno de 'Seguimos cayendo mal' es "el estreno soñado, no se puede describir de otra manera", dice Rossi. "Hemos hecho la chirigota que hemos querido", dice Letrán. "Es lo que llevo buscando desde hace mucho tiempo", dice Parodi. Una chirigota que en su debut ha caído de pie.