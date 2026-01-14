La feroz crítica de 'El manicomio', la comparsa de Jona, a Juanma Moreno en el COAC 2026

El pasodoble a Juanma Moreno de 'El manicomio' de la comparsa de Jona en camerinos

A través de una fictica carta de Reyes de una niña sevillana al Rey Baltasar el día 5 de enero, la comparsa de Jonathan Pérez para el COAC 2026, 'El manicomio', firma una feroz crítica al Gobierno de Juanma Moreno, recordemos, rey Baltasar de la Cabalgata de la capital andaluza.

Una letra donde repasa las carencias en sanidad, dependencia y mercado laboral de nuestra comunidad autónoma que la agrupación ha lanzado este 14 de enero durante su pase preliminar del Concurso de Agrupaciones donde el pasado año obtuvo el segundo premio de su modalidad con 'El cementerio'.

En las tablas del Gran Teatro Falla, esta copla se ha llevado el reconocimiento del público con una puesta en pie generalizada, pero así de directa y cruda también ha sonado en los camerinos del coliseo gaditano minutos antes de su estreno oficial.

Esta no es la única copla dedicada con cariño al presidente de la Junta de Andalucía durante el certamen del Carnaval de Cádiz donde el fallo en los cribados y las listas de espera se están convirtiendo en los temas más cantados de lo que llevamos de fase preliminar.