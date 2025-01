COAC 2025| Marcos Pastrana 'El corazón de Cádiz': "Venimos a demostrar que lo del año pasado no fue flor de un día"

Cádiz/Aunque reconoce que llegó "como un manojo de nervios" al Gran Teatro Falla, Marcos Pastrana, autor de la música de 'El corazón de Cádiz', ha vivido uno de los pases preliminares "más productivos" de su vida. "Nos hemos encontrado con un público de lo más cálido, y la gente se ha reído con los cuplés, ¡con nuestros cuplés!, con la malaje que tenemos los Pastrana", ríe el joven carnavalero tras culminar la actuación de su comparsa.

"Venimos a demostrar que lo del año pasado no fue flor de un día, esa es nuestra intención, y te puedo decir que mi hermano se ha puesto bien las pilas y tenemos ya nueve letras que no veas cómo son... Hay cositas, hay cositas", promete el carnavalero que el pasado año alcanzó la semifinal con 'Vuelve ya el 3x4', pero que es consciente que la modalidad "está complicada".

La comparsa 'El corazón de Cádiz' calienta voces en camerinos del Falla. / Miguel Gómez

Su comparsa, de hecho, lo deja claro en el segundo pasodoble que ha interpretado en su debut. Una letra donde repasa todos los autores que "no son el futuro, sino ya el presente de la modalidad". "Creo que se debería apostar por los jóvenes autores que, como decimos, hemos echado los dientes en este teatro. En Cádiz somos muy derrotistas a veces con lo nuestro y siempre parece que estamos mirando al pasado", continúa el compositor que con su comparsa tienen claro que van a "intentar dar un pasito más para llegar a lo más alto".

Y lo hacen representando "a la clase obrera", "a una cuadrilla de obreros gaditanos que vienen a arreglar el corazón de Cádiz que no funciona, que no produce y que no tiene vida". ¿Sus herramientas? Las coplas acompasadas por un pasodoble que es un caramelito, "encierra, ¿eh?, encierra el pasodoble...".